Odrasla sam pod šatorom: Anđelka se prisetila detinjstva, poznata glumica otvorila srce i ispričala šta joj leži na duši...

Glumica Anđelka Stević Žugić danas je jedno od najtraženijih imena na domaćoj glumačkoj sceni, ali nije oduvek sve bilo tako.

Detinjstvo je provela u Požarevcu, a priliku da se nađe pred kamerom nije želela da propusti uprkos činjenici da su je mnogi savetovali da odbije ponudu za snimanje jedne emisije.

Anđelka je, da se podsetimo, karijeru započela vodeći emisiju "48 sati svadba". Još tada, kao veoma mlada, osvojila je srca publike, ali da joj je bilo lako i sve sjajno i bajno baš i nije.

Anđelka je po prirodi vesela i iskrena i ne stidi se ni svojih korena, ni početaka, a ni svega onog što joj je obeležilo detinjstvo i odrastanje. Upravo zbog toga nikog nije iznenadilo kada je odlučila da otkrije sve što joj leži na duši.

- Znam i Moravac, i Vlaško, Užičko, sve. Vlaško kolo je ozbiljan kardio. Na tim svadbama na kojima sam bila kao klinka, jer sam praktično odrasla pod šatorom, sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom su mi ispod šatora. Ja sam ih uvek pitala: "Da li ste me vodili negde drugde, o čemu se radi?" Vodio me tata i na Marakanu, to su neke uspomene koje vučem, da ne kažem traume - kroz smeh je ispričala Anđelka.

Autor: Zorica Lazarević