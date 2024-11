ŠTA SE KRIJE IZA NOVAKOVOG POVLAČENJA? Đokovićev poraz iz kog će se roditi velike pobede

Ono što se danima naslućivalo, obistinilo se u utorak - najbolji teniser svih vremena Novak Đoković završio je sezonu.

- Čast je što sam se plasirao na Završni Masters u Torinu. Radovao sam se što ću ići tamo, ali zbog povrede koju sam zaradio neći igrati sledeće sedmice. Izvinjavam se svima koji su planirali da će me videti. Želim dosta sreće svim igračima. Vidimo se uskoro - objavio je Novak.



Nije ova Đokovićeva odluka nikakvo iznenađenje, naprotiv. Ostaće bez 1.300 bodova, pošto je prošle godine osvojio titulu i u najgorem scenariju mogao bi da ispadne iz Top 10. Ipak, kako je i sam u nekoliko navrata isticao, mesto na ATP listi, kao i mastersi, nisu više njegov prioritet. Nešto poput Serene Vilijams, Novak će se sada fokusirati samo na grend slemove i igranje za reprezentaciju.

Iako iza sebe ima sezonu ispod svog renomea, Srbin je ostvario cilj osvojivši zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Nakon toga se pojavio na US Openu, ali je energetski i motivaciono bio daleko od prepoznatljivog Đokovića. Kao posledica toga, eliminisao ga je Aleksej Popirin u trećem kolu. Stigao je potom do finala Šangaja gde je u dva seta izgubio od Janika Sinera. Potom je odigrao egzibiciju u Saudijskoj Arabiji gde je imao polovičan učinak (poraz od Sinera i pobeda protiv Rafaela Nadala). Zatim je otkazao masters u Parizu i ATP finale u Torinu.

Ipak, sve ovo su, ma koliko paradoksalno zvučalo, pozitivni signali iz perspektive sledeće sezone. Zašto? Prošle godine je bio besprekoran, naročito je impresivno igrao u finišu sezone kada je osvojio Sinsinati, US Open, Pariz, Završni masters. Izvuko je to iz njega mnogo energije, a tragovi umora videli su se već u završnici Dejvis kupa. Nije Novak delovao sveže na početku 2024. godine i to se primetilo već na njegovom omiljenom turniru, Australijan openu. Dosta ubedljivo je izgubio od Sinera u polufinalu, a mnogo više od samog poraza brinula je igra i nedostatak snage.

Ovoga puta će Đoković imati mnogo više vremena za pripremu naredne sezone. Moći će da uradi introspekciju, što je u današnje vreme kada se brzo živi, gotovo nemoguće. Nema sumnje da će ponovo duboko zaći u sebe i videti da li je još gladan trofeja. Ako je odgovor potvrdan, počeće sa treninzima i pripremama za predstojeće izazove. Iako je zašao u pozne igračke godine, još kako je sposoban da igra na najvišem nivou na grend slemovima.

Osim što će imati priliku da se dobrano odmori, Đoković će prisustvovati Nadalovom oproštaju u Malagi, a odigraće se i Huanom Martinom del Potrom egzibicioni meč, čime će Argentinac zvanično završiti karijeru.

Australijan open počinje 12. januara, što znači da će Novak imati sasvim dovoljno vremena da uradi sve ono što mu je potrebno da bude na najvišem nivou.

Autor: Dubravka Bošković