Odličan trik za odmrzavanje zamrzivača i to za samo nekoliko minuta

Led koji se nakuplja u vašem zamrzivaču utiče na rad ovog uređaja, što može dovesti do prekomerne potrošnje energije u kući, a samim tim i do većih računa za struju. Da biste pravilno održavali svoj zamrzivač i produžili mu životni vek, važno je da ga odmrznete kada je to potrebno.

Da li ste znali da se led stvara svaki put kada otvorite zamrzivač, kada u njega uđe vlaga? Tako da čak i sveža hrana uskladištena u zamrzivaču može da oslobodi vlagu. U kontaktu sa hladnoćom ova vlaga se pretvara u mraz, koji se akumulira na zidovima zamrzivača. Ako uređaj nije opremljen sistemom za automatsko odmrzavanje, potrebno ga je odmrznuti ručno. Zašto je to važno? Kada se mraz akumulira na zidovima zamrzivača, formira se izolacioni sloj, koji uzrokuje pad prenosa toplote između vazduha u zamrzivaču i sistema za hlađenje. Da bi vaša jedinica održala unutrašnju temperaturu na istom nivou, mora da koristi više energije. Ali postoji još jedan problem: nakupljanje leda dovodi do lošeg očuvanja hrane i skraćuje životni vek zamrzivača.

Svesni smo da nemamo svi vremena da provedemo sate i sate u odleđivanju zamrzivača, pa smo pronašli trik da ga odmrznemo za samo nekoliko minuta, i to bez ikakvog truda!

Pre svega, isključite uređaj iz električne mreže. Ispraznite zamrzivač i čuvajte hranu u rashladnim uređajima ili izolovanim kesama kako biste ih održali zamrznutim dok se jedinica odmrzava. Nikada ne koristite oštre predmete za struganje leda, jer možete probušiti zidove zamrzivača. Umesto toga koristite drvenu ili plastičnu lopaticu. Takođe, ne zaboravite da stavite krpu na dno zamrzivača da upije vodu.

Ako je u pitanju tanak sloj leda, možete navlažiti sunđer i protrljati zidove zamrzivača tako da led počne polako da se topi. Takođe možete napuniti bocu sa raspršivačem toplom vodom i poprskati je po ledu. Ako je, pak, sloj leda gust, prokuvajte vodu u šerpi i stavite je u zamrzivač. Obavezno ga postavite na podlogu. Zatvorite zamrzivač i ostavite oko 10 minuta. Na kraju, drvenom lopaticom olabavite komade leda koji su već počeli da se tope.

Nakon odmrzavanja, važno je očistiti i dezinfikovati zamrzivač kako bi se uklonile bakterije koje izazivaju neprijatan miris. Krpicu od mikrovlakana umočite u mešavinu vode, limunovog soka i alkoholnog sirćeta, koju ste pomešali u odnosu 3:1:1, i obrišite zamrzivač. Osušite ga čistom, suvom krpom. Na kraju, ponovo ga uključite.

Autor: Marija Radić