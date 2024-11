NAJPRESTIŽNIJI MODNI BRENDOVI UZ ODLIČNE POPUSTE: XYZ za Black Friday donosi popuste do -25 odsto

Kraj novembra sa nestrpljenjem očekuju svi, a najviše ljubitelji mode, baš zbog odličnih ponuda i popusta, a već od 28. novembra imate priliku obogatiti svoj orman vrhunskim komadima po neodoljivim cenama! XYZ donosi sjajne popuste do -25 odsto na svetske premium brendove koji predstavljaju sinonim za stil i eleganciju.

XYZ vas poziva da unesete dozu luksuza i stila u svoj svakodnevni look te da obogatite svoje kombinacije komadima popularnih brendovima poput Actitude Twinset, Just Cavalli, Karl Lagerfild, Kurt Geiger, Luisa Spagnoli, Michael Kors, Patrizia Pepe, Peuterey, Woolrich, Versace Jeans i Ugg koji su povodom Black Friday akcije na čak do -25 odsto sniženi, dok na neizostavne brendove poput Emporio Armani, Boss, Polo Ralph Lauren, All Saints, Moose Knuckles, Golden Goose, Etro, Strellson, Antony Morato, Marc Jacobs, Armani Exchange, self-portrait, Dsquared2 i JOOP! možete ostvariti 20 odsto popusta.

Najnoviji It komadi koji upotpunjuju svaki outfit po akcijskim cenama čekaju vas već od 28. novembra pa sve do 2. decembra. Kvalitetni klasični kaputi i bunde, elegantne i svakodnevne čizme, uvek potrebne kožne ženske torbe, samo su deo ponude luksuznih modnih premium brendova XZY koncepta, a uz navedenu ponudu, ono što ističe XYZ jesu statement komadi s kojima ćete oplemeniti svoj stil i pružiti mu lični pečat uz dozu bezvremenske klasike.

Započnite svoju modnu avanturu već danas. Čekamo vas u XYZ prodavnicama u šoping centru Galerija u Beogradu i Promenada u Novom Sadu.

Autor: Snežana Milovanov