Rešite se upornih mrlja od kafe na šoljama: Uklonite ih samo jednim sastojkom BEZ TRLJANJA

Smeđe mrlje na šoljicama, posebno one uzrokovane čajem i kafom, deluju neugledno te ih je potrebno isprati - no, to nije tako teško kao što se misli.

Tanini, biljni spojevi prisutni u čaju i kafi, odgovorni su za mrlje koje često vidimo na šoljicama. Iako nisu štetne, znaju biti neugledne te ih je ponekad teško ukloniti standardnim pranjem.

Iako mnogi posežu za izbeljivačem kako bi ih uklonili, postoji prirodno i jednostavno rešenje koje deluje za svega pet minuta – limunska kiselina.

Limunska kiselina, zahvaljujući svojoj kiseloj prirodi, delotvorno otapa ove tvrdoglave mrlje. Osim toga, ima i prirodna antibakterijska svojstva, pa istovremeno dezinfikuje šoljicu.

Za ovu metodu potrebni su samo kašika limunske kiseline i vrela voda. Limunska kiselina se stavi u zamrljanu šoljicu, a zatim se doda vrela voda, dovoljno da prekrije mrlje. Ako su mrlje prisutne i na višim delovima šoljice, preporučuje se napuniti celu šoljicu vodom. Otopina se ostavi da deluje pet minuta.

Nakon pet minuta, šoljica se ispere toplom vodom iz slavine i opere deterdžentom za posuđe. Rezultat je potpuno čista šoljica bez ikakvih tragova mrlja.

Ova metoda je posebno korisna jer ne zahteva trljanje, što znači da neće doći do ogrebotina na unutrašnjosti šoljice, piše Express.

Autor: Snežana Milovanov