Kako čula mogu oživeti vaša najlepša sećanja? Naučno objašnjenje za emocije koje izazivaju specifični mirisi

Mirisi imaju neverovatnu sposobnost da nas odmah transportuju u prošlost, vraćajući nas u posebne trenutke, mesta i emocije.

Svi smo iskusili momente kada miris sveže pečenog hleba, lavande ili čak kišnog asfaltu probudi sećanja na određene ljude ili događaje. Ali zašto je to tako?

Nauka nam otkriva da je naš olfaktorni sistem (sistem za miris) direktno povezan sa limbičnim sistemom u mozgu, koji je odgovoran za emocije i pamćenje.

Zbog ove bliske veze, mirisi mogu izazvati snažne emotivne reakcije i često nas podsećaju na prošle događaje, ponekad čak i ako se ne sećamo detalja tih trenutaka.

Ovaj fenomen je poznat kao olfaktorna evokacija.

Naša sposobnost da se sećamo određenih trenutaka putem mirisa je povezana sa činjenicom da je mirisni centar u mozgu jedan od najstarijih i najrazvijenijih.

Prema istraživanjima, miris može biti najmoćniji okidač sećanja. Na primer, miris omiljenog parfema može vas podsetiti na specifičnu osobu iz prošlosti, dok miris svežeg snega može evocirati uspomene na detinjstvo.

Naučnici takođe objašnjavaju da naša emocionalna veza sa određenim mirisima može biti rezultat prethodnih iskustava, kao što je miris detinjstva, roditeljskog parfema, ili specifičnog mesta na kojem smo se osećali sigurno i voljeno.

Ovi mirisi se potom čuvaju u našem mozgu i mogu nas podsetiti čak i mnogo godina nakon što su izvorni trenuci prošli.

Dakle, sledeći put kada vas obuzme neki miris, setite se da je to više od mirisne senzacije - to je most između prošlih emocija i trenutnih iskustava koji vas povezuje sa vašim najdubljim sećanjima.

Autor: Jovana Nerić