U ovim zemljama žene imaju najveće grudi! Srpkinje na visokoj poziciji - evo ko je ubedljivo na prvom mestu

Podaci dobijeni iz niza manjih istraživanja otkrivaju u kojim zemljama žene imaju najveće, odnosno najmanje grudi, kao i povezanost između te veličine i indeksa telesne mase. Na ovom spisku nalazi se i Srbija.

- Veličina grudi je jedinstvena za svaku ženu, a na nju utiče više faktora, kao što su genetika, ishrana, telesna težina, nivo fizičke kondicije i starost. Veličina grudi često je u korelaciji sa ukupnim indeksom telesne mase, što pokazuje da dodatna telesna težina često prati i veća veličina grudi - izjavio je tim istraživača.

Za razumevanje, indeks telesne mase (BMI) predstavlja broj koji se dobija kada se telesna težina u kilogramima podeli sa kvadratom visine u metrima. BMI je način procene telesne mase i pomaže u klasifikaciji: od podhranjenosti, zdrave telesne mase, do prekomerne težine i gojaznosti.

Prvih 10 zemalja sa najvećom prosečnom veličinom grudi uključuju:

- Norveška, C-D, BMI 26.2

- SAD, C, BMI 29

- Velika Britanija, C, BMI 27.1

- Luksemburg, C, BMI 25.7

- Island, C, BMI 25.6

- Rusija, B-C, BMI 26.7

- Kolumbija, B-C, BMI 26.7

- Kanada, B, C, BMI 26.7

- Poljska, B-C, BMI 26.1

- Venecuela, B-C, BMI 26.9

Lista je objavljena na World Population Review.

Veličine grudi korišćene u istraživanju bile su rangirane od najveće ka najmanjoj: C-D, C, B-C, B, AA-A, AA, A-B i A.

Važno je napomenuti da se oznake za veličinu grudi razlikuju među zemljama. U Velikoj Britaniji se koristi sistem od AA, A, B, C, D, DD, E, F... sve do M. Slično je i u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji.

U Srbiji, najmanja veličina grudi označena je sa A, što znači da je razlika između obima grudi i obima ispod grudi od 12 do 14 cm. Slede veličine B, C, D, E, F, G (od 24 do 26 cm). Tokom istraživanja, ove razlike su uzete u obzir, a rezultati su prikazani na jedinstvenoj skali.

Bugarska se nalazi na 13. mestu sa veličinom B-C i BMI 25.9. Mađarska je 18. sa veličinom B i BMI 26.6, a Hrvatska je 22. sa veličinom B i BMI 26.9.

Srbija je na 35. mestu sa prosečnom veličinom grudi AA-A (peta od osam veličina), a BMI iznosi 25.7.

Kada su u pitanju druge zemlje, u Turskoj su rezultati B i BMI 28.8, dok je Grčka, koja je ispod Srbije, na poziciji sa veličinom A-B i BMI 26.9.

Na poslednjem mestu nalazi se Grenland, sa veličinom A i BMI 26.7.

Autor: Dalibor Stankov