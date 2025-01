SAVETI ISKUSNIH DOMAĆICA: 6 stvari koje nikad ne smete da stavljate u veš -mašinu, inače ćete zažaliti

Veoma je važno kako održavate vaše stvari kako bi što duže bile kao nove, naročito kada se radi o omiljenim komadima garderobe.

Svi imamo nekoliko omiljenih odevnih komada, bez obzira da li se o svilenoj bluzi, vunenom džemperu ili, recimo, tunici ukrašenoj šljokicama. To samo znači da se ti komadi često nose, a samim time i brže troše. Zato je od izuzetne važnosti kako ih održavati. Ali, ako ih ubacite u mašinu za veš s ostatkom vašeg prljavog veša, može doći do neželjenog, ozbiljnog oštećenja na njima.

tručnjakinje za negu odeće Gven Vajting i Lindzi Bojd otkrile su kako bi trebalo pristupiti ovom potencijalnom problemu.

Prema njihovom mišljenju, ovi odevni predmeti nikad ne smeju da se peru u veš-mašini:

Kašmir i vuna

Stavljanje pulovera i kardigana u mašinu može biti rizično, jer može doći do njihovog skupljanja, oštećenja i deformacija. Sigurni će biti u hemijskoj čistioni, ali ako želite da uštedite koji dinar, pokušajte da ih operete ručno: napunite sudoperu, kadu ili lavabo vodom i dodajte nežno sredstvo za čišćenje.

Potopite svoj predmet i ostavite da se kvasi do pola sata; zatim ocedite i isperite. Položite svoje predmete ravno da se osuše.

Svila

Ako je vaš omiljeni komad svilen, velika je verovatnoća da će na etiketi pisati "samo hemijsko čišćenje". Međutim, te je predmete moguće oprati i kod kuće. Preferirana metoda i ovog puta je ručno pranje.

Da biste to učinili, koristite hladnu vodu i blagi deterdžent. Obesite svoje predmete da se osuše, ali izbegavajte da ih ostavljate na sunčanim mestima, jer to može dovesti do promene boje.

Strukturisana odeća

Iako tkanina kao takva može biti pogodna za pranje, staviti pripijeno odelo i sako s naramenicama ili plisiranu suknju u mašinu nije baš idealno, jer mogu da se izobliče. Ovakve je komade ipak najbolje prepustiti profesionalcima iz hemijske čistione.

Odeća s ukrasima

Ako ubacite odeću sa školjkicama, perlicama i sličnim ukrasima u mašinu, postoji dobra šansa da će ti ukrasi popadati i uhvatiti se za druge komade, a možda i sam uređaj.

Umesto toga ovakve komade perite ručno u malo mlade vode i blagog deterdženta. U tom rastvoru ostavite ih 20 minuta, a zatim isperite. Ali nikad nemojte da ih cedite.

Grudnjaci

Ne samo da kopče za grudnjak mogu da zapnu i oštete druge komade, već bretele mogu da se rastegnu i izgube oblik. Ako možete, perite te predmete ručno i klonite se mašine za sušenje veša.

Oprezni budite i kod sušenja: kačenje takođe može uzrokovati istezanje grudnjaka.

Koža

I Gven i Lindzi savetuju da se klonite pranja kožnih predmeta... zauvek! Zašto? Prava koža u vodi može da se skupi. Ako su se takvi odevni komadi zaprljali, razmislite o tome da to mesto nežno očistite maramicom za bebe.

Za veće isprljane površine poželjno je savetovati se sa stručnjakom za negu kože kako biste bili sigurni da će dobiti najbolji tretman.

Autor: Dalibor Stankov