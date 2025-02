So ne ubrzava ključanje, a šargarepa ne poboljšava vid - razbijamo osam najvećih mitova o hrani

Hrana je deo naše svakodnevice, ali se o njoj često šire razni mitovi koji nisu baš tačni.

Neke od ovih zabluda su toliko ukorenjene da ih svi prihvatamo zdravo za gotovo, iako nauka kaže drugačije.

1. So ubrzava ključanje vode

Mnogi veruju da dodavanje soli vodi pomaže da ona brže proključa. Međutim, so zapravo ne ubrzava ključanje, već podiže tačku ključanja vode - ali u tako maloj meri da je to praktično neprimetno. So je korisna u vodi iz drugih razloga - poboljšava ukus testenine i povrća, ali ne i brzinu ključanja.

2. Med nikada ne može da se pokvari

Često se čuje da je med jedina hrana koja nikada ne propada. I dok je tačno da med ima dugačak rok trajanja zahvaljujući niskom sadržaju vode i visokom nivou šećera, on ipak može promeniti teksturu, kristalisati se ili izgubiti aromu ako se ne čuva pravilno. Međutim, kristalisan med i dalje je bezbedan za konzumaciju - samo ga malo zagrejte i vratiće se u tečno stanje.

3. Jaja je bolje čuvati na sobnoj temperaturi

U nekim zemljama jaja se čuvaju van frižidera, ali to ne važi svuda. Ako su jaja oprana ili tretirana, kao što je slučaj u mnogim zapadnim zemljama, zaštitna membrana ljuske je uklonjena, što znači da ih treba držati u frižideru da bi ostala sveža. U suprotnom, mogu se kontaminirati bakterijama poput salmonela.

4. Sveže voće i povrće je uvek zdravije od zamrznutog

Iako zvuči logično da je sveže voće i povrće bolje od zamrznutog, istina je da zamrznuto voće i povrće može biti jednako, pa čak i nutritivno bogatije. Razlog? Zamrznuti proizvodi se beru i zamrzavaju na vrhuncu zrelosti, dok sveže voće i povrće često provodi dane u transportu i skladištenju, gubeći deo hranljivih sastojaka.

5. Mikrotalasna uništava hranljive materije u hrani

Mnogi misle da mikrotalasna "ubija" sve hranljive materije u hrani, ali istina je da je mikrotalasno kuvanje zapravo jedno od najboljih načina za očuvanje vitamina i minerala. Pošto zagreva hranu brzo i sa malo vode, mikrotalasna često bolje čuva hranljive sastojke od kuvanja u vodi ili pečenja na visokoj temperaturi.

6. Šargarepa poboljšava vid

Da, šargarepa sadrži vitamin A koji je važan za zdravlje očiju, ali ne, ona neće poboljšati vaš vid ako već nemate nedostatak ovog vitamina. Ova tvrdnja potiče iz Drugog svetskog rata, kada su britanske vlasti širile priču da njihovi piloti jedu puno šargarepe i zato imaju odličan noćni vid - zapravo su koristili napredni radar, ali su mit koristili kao propagandu.

7. Sve masti su loše za zdravlje

Godinama se govorilo da su masti loše i da ih treba izbegavati, ali danas znamo da nisu sve masti iste. Zdrave masti, poput onih u avokadu, maslinovom ulju i orašastim plodovima, zapravo su dobre za srce i mozak. Loše su trans masti i velike količine zasićenih masti, koje mogu povećati rizik od srčanih bolesti.



8. Čokolada izaziva akne

Mnogi tinejdžeri su slušali da treba da izbegavaju čokoladu jer izaziva bubuljice, ali istraživanja nisu pronašla direktnu vezu između čokolade i akni. Akne su više povezane sa hormonima i načinom ishrane u celini, nego sa pojedinačnim namirnicama. Dakle, ako volite čokoladu, uživajte u njoj - naravno, umereno.



Autor: Jovana Nerić