Dan može da traje duže! Ovo je magična formula kako da 24 sata pretvorite u 25!

Život danas je brz i prepun obaveza. Uvek se osećamo kao da nam fali još samo jedan sat da završimo još samo jednu obavezu, ali dan od 25 sati, nažalost, još niko nije izmislio. Ipak, postoje neka rešenja.

Život po rasporedu nije dosadan!

Većina ljudi smatra da, ako napišemo na papir kada ćemo jesti, gde ćemo ići i u koliko sati ćemo leći u krevet, živimo po raspored i to u razgovoru predstavljaju kao negativnu stvar. Budimo iskreni, kako uređen, zdrav i ispunjen život može da bude negativan. Naravno da je u početku teško ispratiti takav raspored i da ne smete da propustite ni jedan korak da biste uspostavili naviku, ali jednom kada se priviknete na to moći ćete lakše da baratate obavezama i željama, pa ćete nekad moći i potpuno da se prepustite životu i uživate u trenutku.

Lista prioriteta

Svako od nas da neke stvari koliko god ne uživali u njima jesu naš prioritet, te da iako bismo više voleli da odemo na spa dan, nego na posao, rad nam donosi mogućnost da takav užitak sebi i priuštimo, ali kako u ovih 24 sata strpati sve što moramo ili želimo da završimo? Lista prioriteta dobar je početak. Počnite od toga šta morate prvo da uradite da biste mogli nešto drugo, na primer da biste išli u spa centar ili popili kafu sa drugaricom morate da zaradite novac, a da biste zaradili novac, morate dete odvesti u vrtić. Dakle, pobrinuti se za dete apsolutni je prioritet, zatim se posvetite poslu i na kraju odvojite vreme za tu kafu kada završite smenu. Naravno, 8 sati posla i pripremanje 2 ili 3 obroka za porodicu, uz čišćenje kuće i razvoženje dece na njihove obaveze ne ostavljaju mnogo vremena da se posvetite sebi i svojim potrebama, ali lista prioriteta pomoći će vam da 24 sata pretvorite u 25.

Zapisujte vreme i trudite se da ga ne prekoračite

Kada imate sastavljenu listu prioriteta potrebno je i da znate da li imate dovoljno vremena da sve to i završite, a onda da po potrebi prioritete i za taj dan preraspodelite. Treba na poslu da budete u 8, a vrtić vam je na 15 minuta od kuće, a zatim i od posla? Dovoljno je da krenete u pola 8. Ako radite do 4 sata, a dete treba da pokupite u 6 iz vrtića u tih sat i po vremena pre nego što treba da stignete po mezimca, možete popiti kafu sa drugaricom, otići na nokte ili feniranje, uraditi trening. Brzi i laki saveti za obroke pomoći će vam da u kući uvek imate lako pripremljen ručak ili večeru koji ne zahtivaju previše energije, pa vaša porodica nikad neće biti gladna. Svaku obavezu i želju po ovom principu zapišite na papir i trudite se da pratite tačno onako kako piše, to će vam pomoći da stvorite naviku i vremenom vam papir više neće trebati, a sve ćete postizati.

Budite srećni!

Da biste se posvetili svetu i pružili najbolje od sebe, morate biti ispunjeni i srećni. Kada ste zadovoljni sobom obaveze vam lakše padaju. Dovoljno je da vodite računa o ishrani, ali i o treninzima, ali i da dozvolite sebi da čitate ili uživate u onom dobrom filmu koji vas čeka već 100 godina da ga pogledate.

Šta ako se osećate loše i treba vam odmor

Život odgovorne odrasle osobe nije lak, a obaveze prosto moraju da se završe inače počnu da se gomilaju, ali šta kada vam je u svem tom ludilu svakodnevnice potreban odmor? Jednostavno je. Odmorite se. Produktivnost opada sa umorom. Ako ste iscrpljeni i nemate snege od 8 sati rada 7 ćete provesti u razlačenju i pokušavanju da se naterate da radite. Sa druge strane, ako pustite sebe da odspavate 2-3 sata, ostaje vam pet ili šest sati da uradite što više posla možete. Izgleda da se odgovor na pitanje šta je bolje od ta dva samo nameće. Neophodno je da osluškujete svoje telo i budete iskreni prema sebi. Samo ćete tako uspeti sve da postignete i da pritom ostanete zdravi, kako fizički, tako

Autor: Dubravka Bošković