Ovo je 'jedini ispravan način' na koji se jede hamburger: Mnogo je manje nereda (video

Ispostavilo se da čak i „pravi način“ da se jede najjednostavnija hrana može da nas iznenadi, jer je jedan obožavalac hrane izjavio da niko od nas zapravo ne zna da jede nešto tako jednostavno kao hamburger. Pomislili biste da ne možete pogrešiti ako pojedete okrugli sendvič, ali većina nas to radi na pogrešan način celog života, prenosi Mirror.

Sledeći put kada se odlučite za sočan hamburger, pratite siguran način ishrane Maksa Klimenka jer garantuje manje neuredno iskustvo. U video snimku koji je podelio na svom TikTok-u, kreator sadržaja Maks Klimenko rekao je da je „jedini pravi način“ da se jede hamburger da ga podignete i okrenete naopako tako da dno lepinje sada bude okrenuto nagore.

Maks tvrdi da to znači da gornja lepinja, koja je često deblja, može da upije sve sokove iz same pljeskavice. „Debela lepinja je okrenuta nadole i upija sve sokove iz hamburgera. Na ovaj način pljeskavica se nikada neće raspasti“, rekao je on u videu. Njegov „pravilan način“ da jede hamburger izazvao je više kontroverzi u komentarima nego što bi se očekivalo.

Dok su jedni govorili da su svoje hamburgere oduvek jeli na taj način, drugi su tvrdili da je to „blasfemično” i da to nikada neće učiniti.

Jedan kuvar je ranije rekao da svi pripremamo naše domaće hamburgere na pogrešan način jer nikada ne bi trebalo da razmišljamo o tome da ih stavimo na roštilj. Dejvid Čang, čiji vodeći restoran Momofuku u Njujorku ima dve Mišelinove zvezdice, rekao je da umesto da pečete pljeskavicu na roštilju, treba da koristite gril tiganj, jer ćete dobiti sočan pljeskavicu a da spolja ne zagori.

„Roštilj je loš za hamburgere. Kao kultura, pretpostavili smo da leti jedemo hamburgere i pečemo ih na roštilju. Ja zapravo mislim da su roštilj loša stvar za hamburgere. Mislim da bi ovo moje mišljenje moglo da me uvali u nevolje. Efikasnost tiganja je bolja od roštilja, a nema čišćenja i ne morate da brinete“, rekao je kuvar.

Autor: Dubravka Bošković