Ovim NAVIKAMA uništavate svoju sreću - samo mala promena je dovoljna za potpuni preokret

Iako vam možda deluje iracionalno, vašu sreću zapravo možete kontrolisati svojim navikama i načinom razmišljanja.

1. Čekanje na budućnost

Izraz „Biću srećan kad...“ predstavlja jednu od najlošijih navika koje možete razviti. Ovaj način razmišljanja stavlja previše naglaska na spoljašnje okolnosti, dok istina jeste da same po sebi one ne dovode do sreće. Umesto toga, pokušajte da budete srećni sada, u ovom trenutku, jer ne postoji garancija da će sutra biti bolje. Sreća se ne nalazi u budućnosti, već u sadašnjem trenutku.

2. Previše truda u sticanju stvari

Osobe koje žive u siromaštvu doživljavaju značajan porast sreće kada se njihovi finansijski uslovi poboljšaju, ali taj efekat brzo nestaje kada počnu da zarađuju veće sume novca. Istraživanja jasno pokazuju da materijalne stvari ne donose sreću. Ako neprestano jurite za stvarima, na kraju ćete shvatiti da ste izgubili ono najvrednije – vreme sa porodicom, prijateljima i vreme posvećeno hobijima.

3. Ostajanje kod kuće

Kada ste nesrećni, često se povučete i izbegavate ljude, ali to je velika greška. Čak i kada društvene aktivnosti ne deluju privlačno, istraživanja pokazuju da društvo i razgovor sa prijateljima poboljšavaju raspoloženje i opšte zdravlje. Ukoliko primetite da postajete antisocijalni, naterajte sebe da izađete, jer Vam društvo može doneti znatno više nego što mislite.

4. Gledanje na sebe kao na žrtvu

Nesrećni ljudi često veruju da je život težak i da je van njihove kontrole. „Život je protiv mene, ništa ne mogu učiniti“ – ovakav mentalni sklop vodi ka osećaju bespomoćnosti, čime se smanjuje motivacija za promene. Svaki put kada se osetite kao žrtva, zapitajte se da li možete preduzeti neki korak kako biste promenili situaciju.

5. Pesimizam

Pesimizam je poput otrova za sreću. Kada očekujete loše stvari, verovatno ćete ih i privući. Započnite tako što ćete promeniti način razmišljanja – preduzmite korake da shvatite da Vaše negativne misli nisu uvek logične i počnite da posmatrate stvari iz pozitivne perspektive.

6. Stalno se žalite

Žaljenje nije samo frustrirajuće, već može dodatno pogoršati osećaj nesreće. Istraživanja pokazuju da stalno ponavljanje negativnih misli o životu samo produbljuje osećaj nezadovoljstva. Iako je ponekad potrebno da podelite svoje brige sa nekim, obratite pažnju da ne pređete granicu između terapeutskog izražavanja osećanja i beskrajnih žalbi.

7. Preuveličavanje problema

Loše stvari se dešavaju svima, ali srećniji ljudi ih doživljavaju kao privremene, dok nesrećni vide svaki negativan trenutak kao dokaz da je ceo njihov život propao. Srećniji ljudi znaju kako da stave stvari u perspektivu.

8. Ignorisanje problema

Nesrećni ljudi često pokušavaju da ignorišu svoje greške i probleme, čime ih samo dodatno uvećavaju. Učenje iz grešaka može Vam pomoći da se razvijete i postanete bolji. Ukoliko izbegavate suočavanje sa problemima, samo povećavate osećaj bespomoćnosti.

9. Nepoboljšavanje sebe

Nesrećni ljudi često odustaju od sopstvenog napretka jer veruju da nemaju kontrolu nad svojim životom. Bez ciljeva, bez želje za učenjem, samo čekate da život prođe. Istraživanja pokazuju da postavljanje ciljeva može drastično povećati motivaciju i osećaj ispunjenosti. Ako želite da budete srećni, trudite se da stalno napredujete.

10. Uvek se takmičite sa drugima

Zavist i poređenje sa drugima su nespojivi sa istinskom srećom. Ako neprestano merite svoj život u odnosu na živote drugih, ne samo da sebi narušavate sreću, već možete dodatno otežati svoj život. Oslobodite se poređenja, jer sreća nije u tome da imate više od drugih, već u tome da cenite ono što već imate.

Autor: Snežana Milovanov