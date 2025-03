Se*s na poslu: Razlozi 'za' i 'protiv' afere s kolegom

Da li ste otvoreni za početak veze na poslu i koje su najveće brige u vezi s tim?

Šta ako se zaljubljenost na poslu pretvori u nešto više i započnete aferu ili vezu s kolegom? Može li to dobro proći? Ili treba jasno razdvojiti profesionalni i privatni život? Portal 24sata.hr prenosi da bi trebalo sebi postaviti određena pitanja pre nego što se upustite u aferu s nekim s posla.

Možete se videti svaki dan

ZA: Šta je bolje nego svakodnevno viđati osobu prema kojoj gajiš romantične osećaje?

Kada počneš da spavaš s nekim ili započneš vezu, ne želiš ništa drugo nego biti s njim svake sekunde u danu. Kada radite zajedno, to znači beskrajno zajedničko vreme…

PROTIV: Kada prođe prvih nekoliko nedelja ili meseci, parovima više nije toliko stalo da budu zajedno sve vreme. Zapravo, provođenje previše vremena zajedno može biti problem svake dobre ili loše veze.

Dobro se upoznate

ZA: Osnova svake dobre veze je upoznavanje nekoga i onoga što ga pokreće. Kad radite zajedno, vidiš kako se nosi sa stresom, je li hladne glave i kakav je ko u dobrim i lošim danima. To će ti pomoći ako ikada seks s kolegom želiš podići za jednu stepenicu više, npr. u trajnu vezu.

PROTIV: Postoje strane sebe koje čuvamo za posao i one koje čuvamo za lične odnose. Ako spavaš s kolegom s posla, tada se sve može videti u najboljem i najgorem izdanju. Postoje stvari koje je najbolje ne znati o ljudima s kojima spavamo. Na primer, gledati ih kako namerno provociraju nekoga radi vlastite promocije nije baš privlačno. Ponekad stvari koje saznamo o nekome na radnom mestu menjaju način na koji privatno osećamo prema njemu.

S više entuzijazma idete na posao

ZA: Kad spavaš s kolegom, otići na posao da vidiš njegovo lice je poput ostvarenja sna. Razmisli o tome koliko puta izlazite na sastanke; a sada to možete raditi svako jutro. Ako vaša veza ide u dobrom smeru, raduješ se što ćeš videti osobu s kojom spavaš satima i zabavnom danu koji je pred vama.

PROTIV: Ne mariš puno za posao, osim da vidiš osobu s kojom imaš seks. To što si previše zaokupljena svojom privlačnošću i razmišljaš o tome kada ćete imati sledeći vatreni susret, moglo bi te odvratiti od posla.

Možete raditi do kasno uveče zajedno

ZA: Rad u timu može se nadmašiti samo s proslavom uspeha uz dobar seks. Kada si u sinhronizaciji s nekim, timski rad na dovršenju zadatka čini seks mnogo prijatnijim. Nakon što ste upravo „rešili problem na poslu“, možete to ispucati i u spavaćoj sobi.

PROTIV: Radite zajedno do kasno uveče i ne radite ništa što će vam pomoći u karijeri. Ne možete biti ostavljeni u istoj prostoriji sami zajedno, a da ne budete odmah jedno na drugome.

Skrivanje bi moglo dodati malo uzbuđenja

ZA: Ima nečeg sjajnog u šunjanju i skrivanju radi seksa. Slično kao kad se vratiš u roditeljsku kuću sa starim dečkom i obavite „jedan na brzaka“. Seks s kolegom i nestašnost čina za neke može biti pravo uzbuđenje. Ako su veze sa saradnicima (ne samo seks u kancelariji) zabranjene kompanijskom politikom, to seks čini mnogo uzbudljivijim.

PROTIV: Možda ćete se morati šunjati ili rizikovati da budete otpušteni ili, još gore, razvedeni. Ako se skrivate po prostorijama u firmi, ne samo zbog kompanijske politike nego zato što ste jedno ili oboje u drugoj vezi ili čak u braku, onda zaista mnogo stavljate na kocku. Seks zbog uzbuđenja je senzacionalan, ali ne ako vas uhvate. Tada gubite sve.

Možda pronađete svoju srodnu dušu

ZA: Ne završavaju se svi seksualni odnosi s kolegama loše. Postoje trenuci kada na poslu upoznaš osobu svojih snova. Neki poslovi su samo prolazni, a ako si s nekim povezana, možda bi bilo važnije iskoristiti priliku da nađeš ljubav, nego brinuti o posledicama posla do kojeg ti možda nije baš stalo. Budući da prosečna osoba prolazi kroz mnoga radna mesta i mnoge karijere tokom života, ali dobije priliku za samo jednu srodnu dušu, ne želiš da se osvrneš i pomisliš da nisi pokušala jer je to bilo protiv nekih pravila.

PROTIV: Ako ne uspe, to je noćna mora. I to je to. Ako ne uspe ili se završi loše, onda ćeš ili raditi uz njega sledećih 20 godina ili ideš dalje. To su prilično loše opcije za poneki seks s kolegom.

Autor: Dalibor Stankov