Običaji za Mladence koji se poštuju i danas: Ovako treba da izgleda vaša trpeza, ove 3 namirnice su neizostavne

Mladenci su praznik koji simbolizuje sladak i srećan život, a poštuju se običaji i jedu tri namirnice.

Srpska pravoslavna crkva 22. marta slavi Dan svetih četrdeset mučenika, praznik koji je u narodu poznatiji kao Mladenci, dan na koji žene ustaju rano i mese četrdeset kolačića koji se premazuju medom.

Ovaj praznik koji simbolizuje ljubav, sladak život i sreću slavimo kao pomen na četrdeset mučenika sevastičkih stradalih za veru Hristovu 320. godine.

Svi ovi mučenici bili su mladići, vojnici rimskog cara Likinija. Kad su nastali ponovni progoni hrišćana, četrdeset njih nije htelo da se odrekne Hrista. Naređeno je da se kamenuju, ali su se kamenice vraćale i pogađale one koji su ih bacali. Rimski vojvoda je od besa naredio da oni budu pogubljeni 320. godine.

S obzirom na to da je reč o mladićima, narod je taj dan uzeo kao praznik na koji mladi supružnici u domu primaju goste, a ovi im donose poklone i na taj način im pomažu na početku njihovog života u bračnoj zajednici.

Šta se jede na Mladence?

Služe se mladenčići, koji simbolizuju dug, srećan i skladan život.

Kolačići mogu biti različitog oblika, a stariji tvrde da pre Mladenaca nije dobro jesti ništa što je izniklo posle Nove godine.

Na ovaj praznik je dobro jesti sledeće tri namirnice: med, kuvanu koprivu i zelje, jer se veruje da se tako "čisti krv".

Budući da Mladenci uvek padaju u vreme posta, trpeza mora da bude posna, i to i zbog zdravlja i napretka dece mladih supružnika.

Među starim verovanjima vezanim za Mladence koji su se održali i do dan-danas spada i to da, ako bude sunčan dan, to znači da je sve do leta pred nama lepo i sunčano vreme. Sa druge strane, ako pada kiša ili duva vetar, veruje se da nam predstoji promenljivo vreme i turbulentan period.

Autor: Dalibor Stankov