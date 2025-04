5 osobina koje niste znali da nasleđujete isključivo od majke

Imate li mamin prćast nos? Da li je vaš tata preneo na vas „kletvu“ kijanja na jakom suncu?

A odakle crvena, kovrdžava kosa vaše bebe kada u vašoj porodici već generacijama nije bilo riđokosih? Ova pitanja mogu zvučati jednostavno, ali odgovori se brzo komplikuju. Zašto? Zato što je nauka o genetskom nasleđu komplikovana, kaže Davn Alen, licencirani genetički savetnik i direktor postdiplomskog programa genetskog savetovanja na Veksner medicinskom centru Univerziteta Ohajo. „Skoro je nemoguće otkriti tačno odakle dolazi svaka od vaših osobina“, objašnjava ona. „Na većinu osobina utiču mnogi različiti geni i neke nasleđujete od svakog roditelja.“ Plus, postoji uticaj koji igra vaše okruženje; samo zato što imate gen za određenu osobinu ne znači uvek da ćete završiti sa tim, dodaje ona. Zatim postoje osobine za koje ljudi često pretpostavljaju da su nasleđene, a zapravo nisu.

Kako nasleđujete osobine

Ipak, zabavno je postavljati ta pitanja, i iako nema mnogo detaljnih odgovora, postoji nekoliko osnovnih stvari koje genetika može da vam kaže o osobinama koje ste nasledili od mame i onima koje ste dobili od našeg tate, kaže Alen. Ali prvo morate znati kako funkcioniše nasleđivanje.

„Postoje tri glavna načina na koje možete naslediti osobine od svojih roditelja“, objašnjava ona. Prvo je preko dominantnog gena – ako nasledite dominantni gen, vi ćete razviti tu osobinu. Uzmite boju očiju, na primer. Ako bilo koji od vaših roditelja ima smeđe oči, verovatno ćete imati smeđe oči jer je to dominantna osobina. Drugo je preko recesivnog gena – oba roditelja moraju da imaju recesivni gen da biste vi imali tu osobinu. Na primer, ako imate plave oči, onda oba vaša roditelja moraju da nose gen za plave oči, čak i ako njihova boja očiju nije plava. Na kraju, postoje osobine vezane za X, koje se nalaze samo na X hromozomu i prenose se preko majke.

Evo koje neobične osobine deca nasleđuju samo od majke, kao one koje ste dobili na poklon od oca:

Vaša sposobnost da izgubite težinu

Postoje dve vrste masti u vašem telu: „dobra” smeđa mast, koja povećava vaš metabolizam i pomaže vam da održite zdravu težinu, i „loša” bela mast, koja može izazvati gojaznost i bolest ako je imate previše. Svako ima neke od svake vrste, ali koliko smeđe masti imate – i samim tim koliko je visok vaš metabolizam – može biti nasleđeno od vaše majke, prema studiji objavljenoj u Nature Communications. Još jedna osobina koju dobijate od majke je vaša inteligencija.

Kako lako dobijate na težini

Međutim, iako vam mama možda pomaže u vezi sa smeđom masnoćom, možete kriviti svog tatu za svoju belu masnoću, pokazala je studija Nature Communications. Koliko masti skladištite, posebno oko svojih organa, može biti delimično određeno genima koji su preneti od vašeg oca, rekli su istraživači. Genetika nije sudbina kada je u pitanju vaša težina; vaš životni izbor igra još veću ulogu.

Vaša sposobnost da se fokusirate

Ako vaša majka ima niži nivo serotonina, hemikalije u mozgu koja je povezana sa raspoloženjem, veća je verovatnoća da ćete kasnije u životu razviti poremećaj hiperaktivnosti sa deficitom pažnje, prema studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry. Geni, koji se prenose sa mame na dete, koji utiču na proizvodnju serotonina takođe utiču na vašu sposobnost da se fokusirate-

Ako rano uđete u pubertet

Pubertet, i sve zabavne prekretnice koje dolaze sa njim, poput akni, pucanja glasova ili dobijanja menstruacije, je obred kroz koji prolaze mnoga deca na svom putu da postanu odrasla osoba. Genetika oba roditelja igra ulogu u tome kada tačno počinjete veliku promenu, ali ako ste rano započeli pubertet – pre 8 godina kod devojčica i 9 kod dečaka – to može biti posledica gena koji ste nasledili od oca, prema studiji objavljenoj u New England Journal of Medicine. Konkretno, identifikovali su da genetska mutacija dovodi do vrste preranog puberteta, što znači da ako ga imate, moraćete da se nosite sa svim tim stvarima pre bilo koga od svojih prijatelja.

Vaše „bore smejalice“

Koliko dobro starite i koliko to pokazujete određuje se na ćelijskom nivou nagomilavanjem oštećenja vaše mitohondrijalne DNK tokom vašeg života – gena koje dobijate samo od svoje majke. Faktori životne sredine kao što su izlaganje suncu, pušenje i nezdrava ishrana mogu da izazovu oštećenje mtDNK, ali neke od oštećenja mogu biti nasleđene od vaše majke, prema studiji objavljenoj u Nature. Što više mtDNK sa mutacijama nasledite od svoje majke, to brže starite i to će se više pokazati u osobinama kao što su bore i seda kosa.

Vaše raspoloženje

Majke mogu uticati na vaše raspoloženje na mnogo načina, i to ne samo tako što će vas prizemljiti ili poslužiti brokoli tri puta nedeljno. Struktura dela mozga poznatog kao kortikolimbički sistem, koji kontroliše emocionalnu regulaciju i igra ulogu u poremećajima raspoloženja kao što je depresija, veća je verovatnoća da će se prenositi sa majki na ćerke nego sa majki na sinove ili sa očeva na decu oba pola, prema studiji objavljenoj u The Journal of Neuroscience. To može značiti da ćerke bar delimično nasleđuju svoje raspoloženje od svojih majki.

Pol vaše dece

Očigledno je da geni vas i vašeg supružnika određuju pol vaše dece. Ali da li ste znali da su geni koje prenosite svojoj deci koji određuju pol možda preneo vaš otac? Evo kako to funkcioniše: veća je verovatnoća da će muškarac sa mnogo braće imati sinove, dok je veća verovatnoća da će muškarac sa mnogo sestara imati ćerke, prema studiji objavljenoj u Evolucionarnoj biologiji.

Vaše sećanje

Već neko vreme je poznato da porodična istorija Alchajmerove bolesti značajno povećava rizik od razvoja bolesti, ali nova studija, objavljena u Biološkoj psihijatriji, otkrila je da genetski rizik prvenstveno potiče od vaše majke. Alchajmerova bolest je najčešći uzrok demencije kasnije u životu, koji pogađa skoro šest miliona ljudi samo u Americi, tako da je važno da znate koji faktori povećavaju vaš rizik – uključujući istoriju bolesti vaše majke – kako biste mogli da počnete da preduzimate korake da zaštitite zdravlje svog mozga sada, primetili su istraživači. Istorija bolesti je samo jedno od pitanja koje treba da postavite roditeljima pre nego što bude prekasno.

Vaša plodnost

Na plodnost žene može uticati gen koji je nasledila od oca, prema studiji objavljenoj u Science. U normalnoj jajnoj ćeliji, deo ćelije koji se zove centrioli se eliminiše kao deo prirodnog procesa razvoja. Međutim, ako se centriole ne eliminišu – često zbog genetske disfunkcije, koju je preneo njen otac – onda je žena sterilna, objasnili su istraživači.

Vaš kvalitet kose

Možda ste čuli da je to kako i kada muškarac izgubi kosu zbog nasledne osobine sa mamine strane. Međutim, studija objavljena u PLoS Genetics, koja je analizirala više od 55.000 muškaraca, pokazala je da je ovo mit. Istraživači su pronašli 287 nezavisnih genetskih signala koji su bili povezani sa gubitkom kose po muškom uzorku, i dok je 40 pronađeno samo na X hromozomu, što znači da su nasleđeni na majčinoj strani, ostali su rasuti po DNK nasleđenoj iz oba obrasca. Zanimljivo je da su neki geni povezani sa gubitkom kose takođe povezani sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja kod muškaraca. Dok se neke osobine nasleđuju, druge se uče. Uverite se da ste svesni ovih loših roditeljskih osobina koje možda imate – a da to i ne znate.

Autor: Dalibor Stankov