Zdravije ili, ipak, ne: Devojka 12 godina spavala bez jastuka, evo šta ortoped misli o tome

Štaviše, u moru „kvalitetnih“ jastuka nekada se potpuno izgubi smisao i deluje kao da svi zaboravljamo šta je, zapravo, njegova osnovna namena.



Ipak, jedna devojka je odlučila da spava bez jastuka, a ovo je njeno iskustvo.

„Kada sam na jednom času od profesorke čula da je jastuk povoljno tlo za razmnožavanje grinja i da može da izazove upalu, otok, pa čak i napade astme, odlučila sam da spavam bez jastuka. Od tada je prošlo 12 godina, a sećam se kao da je bilo juče. Rekla je da visina jastuka i mekoća igraju važnu ulogu, jer možemo da pokvarimo svoje držanje. Postoji veliki rizik od razvoja glavobolje, grčeva u leđima i nesanice.

Tu informaciju sam shvatila maksimalno ozbiljno. Spavanje bez jastuka je u početku bilo neprijatno i čudno, ali sam se vremenom navikla. Sad mi jastuk smeta. Ipak, znam da ova opcija nije pogodna za sve. Kao i svaki novčić, ima dve strane. Spavanje bez jastuka izaziva neugodnost. Po pravilu, neprijatan je osećaj da potiljkom dodirujete tvrdi dušek. Rezultat toga je napetost u vratu. Mnogi se žale na jake bolove u kičmi, hrkanje i bore. Ja nisam imala bolove, a ni hrkanje. Ni moj izgled nije pogoršan“, ispričala je jedna Tatjana, a onda su sud dali i lekari, prenosi mondo.rs.

Mišljenje doktora

Mišljenje da je korisno spavati na tvrdoj površini bez jastuka, ne deli samo Tatjana, već i lekari. Ovaj pristup ima niz prednosti, kaže ruski ortoped dr Sergej Aleksutov, ali postoje i neka ograničenja. On napominje da u sastavu jastuka na koji je većina ljudi navikla, dominiraju prirodna punila – puh i perje. Oni mogu da izazovu alergijske reakcije i to je definitivno minus, kaže doktor.

Spavanje bez jastuka takođe može da uzrokuje nepravilan položaj glave. To dovodi do kompresije arterija vratne kičme. Rezultat je neujednačen dotok krvi u glavu i vratu, kao i uklješteni nervi. Mišići vrata takođe mogu da imaju neravnomerno opterećenje, izazivajući grčeve i prekomerno istezanje. Mogu da se jave bol, utrnulost i nelagodnost u glavi, vratu, pa čak i rukama. Kada osoba spava bez jastuka, pokušava da stavi ruku ispod glave. Ta navika nije bez razloga. To radi kako ne bi povredila sebe u ovom položaju.

Takođe je važno zapamtiti kontraindikacije za spavanje bez jastuka. Ne preporučuje se onima koji imaju:

– izražene promene u strukturi kostiju kičme (osteohondroza, razvojne anomalije)

– poremećaje razvoja (aterosklerotske promene, aneurizma)

– grčeve

Autor: D.B.