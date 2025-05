Dodajte ovaj sasvim neočekivan sastojak u testo za palačinke, biće izuzetno mekane, neće se više lepiti za tiganj

Palačinke su omiljeni doručak i u slatkoj i u slanoj varijanti i ne postoji osoba koja ih nije pravila ili bar pokušala.

Svaka zemlja ima svoj recept kako sprema ovo fantastično jelo, a svaka domaćica ili kuvar imaju svoje trikove koji pomažu da testo bude što ukusnije i lakše za pravljenje. Zato su iskusne domaćice otkrile kako to možete da poboljšate palačinke, pomoću sastojka koji je obavezan kao sos u raznim prazničnim i slavskim salatama.

U pitanju je majonez.

Sigurno nikada do sada niste dodavali majonez u testo za palačinke i deluje vam verovatno čudno. Ali, on ima dobar sastav sastojaka, koji pomažu da se palačinke lakše prže. U testo za palačinke dodajte maksimalno 2 kašike majoneza u zavisnosti koju količinu pravite, uvek može manje, ali nikada više od ove količine. On će učiniti da se palačinke ne lepe, a više ne morate da dodajte ulje ni u smesu ni da premazujete tiganj, a izuzetno su mekane.

Autor: D.B.