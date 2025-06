Kako da oljuštite mlade krompiriće bez noža i muke za 5 minuta (VIDEO)

Ljuštenje mladih krompirića više ne mora biti dosadan posao – uz ovaj jednostavan trik, oljuštiće ih za samo 5 minuta i to bez noža.

Sezona mladih krompirića je tu i zaista ih svi obožavamo, na sve moguće načine pripremanja. Bilo da ih pravite kao prilog, u salati, pečene u rerni ili jednostavno s malo soli i pavlake – mladi krompirići su simbol jednostavne i ukusne domaće kuhinje.

Međutim, postoji jedna stvar koja nam redovno kvari uživanje: ljuštenje mladog krompira. Ko je jednom proveo 30 minuta čišćenja, zna koliko to može biti zamorno.

Srećom, postoji rešenje koje ne uključuje nož, sunđer ili četku – i što je najbolje, sve je gotovo za nekoliko minuta.

Potrebno:

- 1 obična šerpa s poklopcem (ili dublja plastična činija koju možete zatvoriti)

- 2 kašike krupne kuhinjske soli

- mladi krompir (neoprani, ali otreseni od viška zemlje)

Postupak:

U šerpu sipajte krupnu so, pa dodajte krompir. Nemojte prepuniti – najviše do polovine posude. Poklopite i energično tresite šerpu 2–3 minuta. Krompiri će se trljati jedan o drugi, dok će so pomoći da se kora razmekša i skine.

Nakon mućkanja, prebacite krompir u cediljku i isperite ga hladnom vodom – videćete kako kora lako spada. Ako je ponegde ostala korica, možete je lako ukloniti rukom ili pod mlazom vode.

Ovaj trik je dokaz da nekada najjednostavnije stvari zaista čine veliku razliku. Umesto da provedete pola sata ljušteći svaki krompir posebno, završite sve za nekoliko minuta – bez noža, bez nereda, bez nerviranja.

Ako spremate mladi krompir češće, ovo će vam biti otkrovenje, a ukoliko tek treba da probate – samo jednom će biti dovoljno da vas ovaj trik osvoji.

Autor: Dalibor Stankov