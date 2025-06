9 letnjih opasnosti za bebe koje ne smete da zaboravite

S dolaskom leta dolaze nam i visoke temperature, zato budite pripremljeni za odmor s vašom bebom i zaštite je od mogućih neprijatnosti i problema.

Budite sigurni da ste pripremljeni na sve rizike koji dolaze s vrućim letnjim danima, a kojih možda niste svesni i zaštitite svoju bebu od mogućih opasnosti.

1. Sunce i kreme za sunčanje

Iako sigurno znate koliko je važno da zaštitite bebinu kožu od sunca, možda niste svesni koliko je bebina koža osetljiva na kreme za sunčanje. Za bebe mlađe od šest meseci, lekari savetuju da je najbolje u potpunosti izbegavati izloženost direktnom suncu. Stoga, kada ste napolju na suncu, koristite šešire, suncobrane, navlake protiv sunca za dečja kolica, a kremu za sunčanje namažite samo na jako mala područja na telu (lice i gornji deo ruku).

Za bebe starije od šest meseci, možete namazati malo kreme za sunčanje na delove tela koji su izloženi suncu, ali birajte samo one koje su namenjene bebinoj koži. Takođe, bilo bi dobro testirati kremu na malenom području kako biste videli hoće li doći do osipa. Ako se on pojavi, svakako kontaktirajte svog lekara. No, bez obzira koliko je dete staro, važno je izbegavati direktnu sunčevu svetlost, posebno od 10 ujutro do 4 popodne, kada je sunce najjače.

2. Visoke temperature

Kada su visoke temperature, ograničite vreme koje provodite s mališanima napolju. U redu je dok vreme provodite u hladu ili ispod suncobrana, ali definitivno nemojte da budete na plaži ili kraj bazena duže vreme zajedno s bebom. Bebe i mala deca osetljiva su na toplotni udar, posebno ako nisu naviknuta na toplo vreme, primera radi, ako im je prvo leto ili jednostavno dosad nisu doživeli tako visoke temperature.

3. Dečji bazenčići

Iako roditelji uvek pažljivo posmatraju svoju decu kada su na bazenu ili na plaži, možda nisu svesni da i dečji bazeni na naduvavanje mogu predstavljati opasnost za mališane. Bebe mogu da se utope u manje od 5 cm vode. Naravno, to ne znači da dete ne sme da se kupa u bazenčiću, već se roditelji upozoravaju da budu pažljivi čak i kad je jako malo vode u bazenu, a isto važi i za kade i lavore s vodom.

4. Opasnosti napolju

Trava se čini kao mekano i sigurno mesto za bebu, ali postoje dve važne stvari na koje treba pripaziti: Biljke su glavni uzrok trovanja među decom, i baš kao mali psi, bebe će staviti bilo šta u usta. Zato budite sigurni da niste u blizini otrovnog bilja ili da ste uklonili sve otrovne biljke oko vas. Druga velika opasnost u dvorištu, parku i drugim zelenim površinama su pesticidi i herbicidi koji se špricaju protiv korova i štetočina u blizini cveća i biljaka. Pazite da se dete ne igra u dvorištu najmanje 48 sati nakon što je bilo izloženo pesticidima.

5. Sprej protiv insekata

Ugriz komaraca nije stvar oko koje bi trebalo da brinete, već prava opasnost leži u spreju protiv komaraca. Pedijatri savetuju da se sprejevi protiv insekata ne koriste na bebama mlađim od 2 meseca. Za decu stariju od 2 meseca preporučuju se sprejevi s manjom koncentracijom DEET-a (konvencionalnom repelentu insekata), s 30 posto ili manje i da se ne primenjuje više nego jednom dnevno. Takođe, potrebno je izbegavati sve kreme za sunčanje koje u sebi sadrže DEET jer on čini SPF (eng. sun protection factor) manje delotvornim. Uz to, kreme za sunčanje trebalo bi da se nanose svakih nekoliko sati, a bilo koji proizvod s DEET-om se ne bi trebalo ponovo primenjivati.

Isto tako, kada nanosite sprej protiv insekata, budite sigurni da ga nanosite na otvorenom području, da ga ne nanosite na ili u blizini lica deteta, da izbegavate područja koja su iziritirana ili izranjavana i da operete detetovu kožu nakon što uđete u kuću. Ako ne želite uopšte da upotrebljavate sprej protiv insekata, izbegavajte područja gde su insekti više rasprostranjeni: blizu cveća, vode ili šuma i imajte navlake protiv sunca koje se mogu pričvrstiti na dečja kolica i poslužiti kao dobra zaštita protiv insekata.

6. Ubod pčele

Ubodi komaraca su više iritantni nego što su opasni za mališane, ali ubod pčele je sasvim druga priča. Čak i bebe mogu biti alergične na ubod pčele. Stoga, ako beba ima reakciju nakon uboda (u obliku osipa, temperature ili druge reakcije), odmah je odvedite kod lekara. Takođe, ukoliko dođe do uboda, odmah odstranite žalac. To će sprečiti otrov da u većoj količini dođe do deteta. Samo ga nežno horizontalno istružite kreditnom karticom ili noktom. Možete smanjiti bol pritiskom natopljene tkanine u hladnoj vodi na mesto uboda.

7. Otvoreni prozori

Možda niste svesni koliko lako se bebe mogu prevrnuti, okrenuti, otpuzati ili se izmigoljiti kroz otvoreni prozor ukoliko se on nalazi na dostupnom mestu. Zato, ako imate prozor kraj stola za presvlačenje, krevetića ili drugih mesta gde se beba igra ili gde puzi, obavezno postavite zaštitu za prozor.

8. Previše tečnosti

Verovali ili ne, dehidracija ne predstavlja veliki rizik za bebe leti. Bebe će vam pokazati kada su žedne ili gladne, zato nemojte forsirati tečnost samo zato što je napolju vruće. A, ako bebama prerano počnete da dajete vodu, sok ili čaj, rizikujete opasnost da beba neće dobiti dovoljno majčinog ili adaptiranog mleka i sve važne nutrijente koje mleko sadrži.

9. Krevetići za bebe

Ukoliko idete na putovanje preko leta, obavezno ponesite prenosiv krevetić ili kolevku ili se pobrinite da ih nabavite gde god da odete. Takođe, budite sigurni da se što manje toga nalazi u krevetiću, dakle - ćebad, igračke, plišane igračke, jastuci i druge stvari u krevetiću ili kolevci predstavljaju opasnost za bebe. Naravno, ako se bojite da će bebi biti hladno, omotajte joj lagano ćebe u podnožju krevetića, oko stopala. I budite sigurni da oko krevetića nisu nikakve žice, utikači ili kablovi koji bi mogli da stvore opasnost od gušenja ukoliko su povučeni u krevetić.

Autor: Dalibor Stankov