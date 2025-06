Ovu jeftinu namirnicu svi obožavamo, a topi salo sa stomaka kao luda

Namirnica koja je svima nadohvat ruke, a koja je odličan saveznik u skidanju naslaga na stomaku koje nas uvek užasno nerviraju.

Leto je gotovo već počelo, iako možda ne kalendarski, ali vrućinama uveliko svedočimo, pa je i krajnje vreme da se pripremimo za more i novu sezonu bikinija. Međutim, one frustrirajuće naslage oko stomaka nikako da vas napuste? Ne očajavajte, postoji jednostavno rešenje za to.

Nutricionistkinja Roksana Ehsani otkrila je tajnu vitkog stasa: običan, nemasni grčki jogurt.

Visceralna masnoća, koja se nakuplja duboko u trbušnom delu, može biti nevidljiva spolja, ali ima ozbiljne posledice po zdravlje. Ona povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i drugih ozbiljnih stanja. Ali, postoji rešenje i za to – promenite ishranu.

Dodajte u ishranu običan, nemasni grčki jogurt. Studije su pokazale da hrana bogata proteinima, kalcijumom i vitaminom D može smanjiti visceralnu masnoću.

Grčki jogurt je bogat proteinima, čime podstiče osećaj sitosti i sprečava prejedanje. Osim toga, sadrži probiotike koji podržavaju zdravlje creva.

Jednostavno, jeftino i efikasno rešenje za smanjenje stomaka.

Autor: Dalibor Stankov