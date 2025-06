DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi problemi sa zdravljem, Rakovi preokupirani poslom, a Vage čeka ljubavno iznenađenje

Astrolozi predviđaju turbulentan dan za svakog pripadnika Zodijaka, pogledajte šta čeka vaš horoskopski znak.

Prema astrološkim predviđanjima dnevni horoskop za sredu, 18. jun, nosi turbulente situacije za svaki horoskopski znak. Vreme je da se pojedini pripadnici Zodijaka pozabave svojim zdravstvenim stanjem, a nekoga čeka razgovor sa partnerom koji se već duže vreme odlaže.

OVAN



Ceo dan naglasak će biti na komunikaciji, dogovorima, poslovnim kontaktima i vezama, kao i mogućoj legalizaciji dokumenata važnih za vašu profesiju. Imate više slobodnog vremena i možete da se posvetite svojim najbližima na pravi način. Vreme je nestabilno, a s njim je i vaša zdravstvena situacija nestabilna.

BIK

Neke stvari ne funkcionišu, i to vrlo dobro znate, a guranje problema pod tepih nije nikakvo rešenje, samo odlažete neizbežno i činite sebi medveđu uslugu. Otkrivanje emocija vam nikad nije bila jača strana, ali voljena osoba ne može da čita misli i da zna o čemu razmišljate. Slušajte šta organizam želi da vam kaže i prilagodite se njemu.

BLIZANCI

Ciljeve pravite na duži rok i ostvarujte ih jedan po jedan. Ne smete da prepuštate partneru da rešava probleme bez vas, morate da se uključite i da zajedničkim snagama eliminišete sve ono negativno iz vaše veze i iz vašeg okruženja. Popravite ishranu ako želite da se osećate bolje.

RAK



Osećate se zarobljeno i ne možete da se koncentrišete na toliko mnogo faktora odjednom, sagorećete pre ili kasnije. Ponašanje vašeg partnera je promenljivo i vi zaista nećete više biti u stanju to da trpite. Nemojte se igrati sa zdravljem, morate na vreme da reagujete i da preduzmete određene korake.

LAV

Iako svima želite da pokažete da se sposobni i snalažljivi, nije naodmet da ponekad zatražite pomoć od starijih kolega, naročito kada niste sigurni kako nešto treba da se uradi. Ako ste slobodni i trenutno nemate vremena da tražite ljubav, možda će ona naći vas. Dovedite svoj metabolizam u bolje stanje.

DEVICA



Finansijski gubici će veoma loše uticati na vaše mentalno stanje i prosto će vam doći da pobegnete od svega. Naravno, to ne može biti rešenje. Voljena osoba se promenila, ali vam nije jasno zašto. Nema one iste strasti između vas i niste očekivali da to bude tako brzo. Konačno ste odlučili da postanete aktivniji.

VAGA

Nije vreme za nove poslovne saradnje i postojeće vam oduzimaju mnogo vremena, tako da nećete biti u prilici da sve držite pod kontrolom ako proširite svoj krug poslovanja. Najviše kod vašeg partnera volite to što ume i posle toliko zajedničkog vremena da vas iznenadi kad se najmanje nadate. Ne uzimate dovoljno proteina.

ŠKORPIJA



Bolje je da idete na kvalitet nego na kvantitet, zato što izgrađujete poslovne kontakte i kvalitetne odnose s partnerima iz vaše branše i na taj način stičete reputaciju. Drago vam je što pored sebe imate jednu zrelu i prijatnu, mirnu osobu, koja na svaki problem reaguje racionalno i bez prevelike histerije. Pođite na sistematski pregled kod lekara.

STRELAC



Novo radno mesto vam izuzetno prija, čak i više nego što ste očekivali. Plašili ste se da će ovaj novi ambijent biti prevelika nepoznanica za vas, ali ste se uklopili. Skladna veza je ono čemu svaka osoba teži, pa i vi, ali vaš partner to ne razume ili ne želi da razume. Skloni ste infekcijama.

JARAC



Situacija na poslu može biti i bolja, ali vam generalno okruženje prija zato što ste u kontaktu sa osobama koje su slične vama i koje imaju slična interesovanja. Nije važno ako partner ne uradi nešto što niste očekivali, ali je važno ako ne uradi nešto što obeća, vi jednostavno ne možete da pređete preko toga. Imaćete problema s nesanicom.

VODOLIJA



Ne volite svoj posao i ne znate kako da se izvučete iz ove situacije koja za vas predstavlja pravi pakao. Trenutno nema izlaza. Komunikacija s voljenom osobom može da bude i bolja, ali ovaj dan je takav da nekako nemate vremena da na miru i staloženo razgovarate s partnerom o stvarima koje vas muče. Problemi sa zubima.

RIBE



Neke poslovne kontakte ne možete večno da ostvarujete, ljudi se menjaju, napreduju ili žele da se oprobaju u nekim drugim stvarima. Budite uvek iskreni, ali i odmereni, nikada nemojte da gubite kontrolu nad svojim emocijama. Unesite što više prirodne i zdrave hrane bez aditiva i konzervansa.

