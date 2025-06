Ovaj neobični sastojak iz frižidera učiniće svaku supu ukusnijom, dovoljno je svega par grama

Nekada nedeljni ručak nije mogao da se zamisli bez domaće supe ili čorbe, a i danas se pripremaju kada dođe hladnije vreme. Supe su zdrave i ukusne, a postoji miliona načina da ih pripremite.

Najpoznatija je pileća i supa sa knedlama, a ako volite da ih jedete u nastavku teskta pročitajte kako možete da im poboljšate ukus.

Postoji jedna namirnica koja se često koristi u pripremi mnogih jela, ali samo iskusne domaćice je dodaju i u supu.

Reč je o puteru koji će poboljšati ukus svake supe.

On ima posebnu teksturu, pa ako pravite supu od povrća, sa knedlama, pileću… dodajte i nekih 20-30 g putera. Njega možete da dodajete i u supe koje su već same po sebi dovoljno masne, bez brige da će uništiti ukus. Ako supa koju pripremate sadrži više namirnica, puter će učiniti da se one savršeno ukombinuju.

Autor: Dalibor Stankov