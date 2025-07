Oni crpe energiju, a vi to i ne primećujete: Tri tehnike koje pomažu u odbrani od manipulatora

Morate da se zauzmete za sebe!

Svi volimo da budemo okruženi pozitivnim, podržavajućim ljudima koji nas inspirišu, razumeju i daju nam osećaj sigurnosti. Ipak, stvarni svet nije uvek tako idealan. Ponekad se u našem okruženju pojave ljudi koji znaju tačno šta da kažu i urade kako bi izvukli korist za sebe, a da mi toga nismo ni svesni. Oni ne traže direktno, ne viču, ne prete – već tiho i suptilno uvode dinamiku u kojoj njihove potrebe postaju prioritet, a naše se zanemaruju.

To su manipulatori. Ljudi koji vešto koriste vašu empatiju, dobru volju i osećaj odgovornosti da bi zadovoljili svoje potrebe, često po cenu vašeg vremena, energije i unutrašnjeg mira. Najopasnije u svemu je to što ih često ni ne prepoznajemo dok ne bude kasno.

Prepoznajte obrasce i sumnjive zahteve

Prvi korak ka zaštiti od manipulativnih osoba jeste prepoznavanje da problem uopšte postoji. Manipulatori često deluju harizmatično, simpatično, pa čak i brižno – ali njihova dela govore drugačije. Ako se nakon susreta sa određenom osobom osećate iscrpljeno, zbunjeno ili krivo, to može biti jasan znak manipulacije.

Pogledajte pažljivo: da li ta osoba uvek očekuje da se prilagodite njenom rasporedu? Da li uvek postoji neka „hitna kriza“ u kojoj vi morate da pomognete? Da li su njihove potrebe uvek važnije od vaših? Ako prepoznajete ove obrasce – vreme je da zastanete i preispitate dinamiku tog odnosa.

Takođe, obratite pažnju na to kako drugi reaguju na tu osobu. Ponekad ljudi iz vašeg okruženja lakše uoče neuravnotežene odnose nego vi sami.

Postavljajte pitanja i razbijajte igru kontrole

Jedna od najjačih alatki manipulatora je kontrola kroz tihe zahteve. Oni vas ne mole direktno – već vas postavljaju u situaciju u kojoj osećate da morate da uskočite, da se dokažete, da ne izneverite. Tu pomaže jedna jednostavna, ali moćna taktika: postavljanje pitanja.

Umesto da odmah pristajete na njihove zahteve, pitajte: Zašto je baš meni to toliko važno da uradim? Kako će to konkretno pomoći? Da li ti je već neko drugi ponudio pomoć? Ova pitanja ne samo da ih izbacuju iz ravnoteže, već im i jasno stavljaju do znanja da vi više niste pasivni učesnik u njihovoj šemi.

Naučite da kažete „ne“

Jedan od glavnih razloga zašto manipulatori opstaju u našem životu je naša nesposobnost da kažemo "ne". Plašimo se da ćemo delovati grubo, da ćemo izgubiti prijateljstvo, da ćemo „razočarati“. A upravo ta slabost manipulator koristi – emotivno vas ucenjujući, pravdajući se ili igrajući na kartu sažaljenja.

Zato je važno da naučite da kažete „ne“ – i da ostanete pri toj odluci. Prvi put će vam biti teško. Biće krivice, možda i pokušaja da vas „vrate na staro“. Ali svaki put kada kažete „ne“, vi pravite prostor za sebe – svoje granice, svoje vreme, svoju energiju.

Autor: Dalibor Stankov