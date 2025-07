Džaba milijarde kad su vam deca takva: Jedna od najmoćnijih Srpkinja održala lekciju o roditeljstvu i svi joj aplaudiraju

Rebeka Mekdonald, osnivačica Just Energy Group, veruje da pravi uspeh ne dolazi iz bogatstva već iz porodičnih vrednosti.

Rođena kao Ubavka Mitić 1953. godine u staroj Jugoslaviji, Rebeka Mekdonald danas je jedno od najmoćnijih imena srpskog porekla u svetu biznisa. Iz zemlje u kojoj su žene bile ravnopravne s muškarcima, stigla je u Kanadu sa snovima, jednim koferom i haljinom koju, kako kaže, čuva i danas — kao podsetnik na to odakle je krenula.

Rebeka Mekdonald je osnivač i izvršna predsednica kompanije Just Energy Group Inc., specijalizovane za trgovinu energetskim proizvodima. Njen profesionalni uspon doveo ju je do brojnih priznanja, uključujući i čast da 2017. godine zazvoni na Njujorškoj berzi. Ipak, Rebeka smatra da se pravi uspeh ne meri ni milijardama ni moći, već – porodičnim vrednostima.

“Uspeh se ne meri dolarima, već onim što ostavljate iza sebe”

Majka troje dece, Rebeka Mekdonald naglašava da je njena najveća vrednost u tome kako je odgajila svoju porodicu.

– Uspeh ljudi vidi se kroz njihovu decu, a ne kroz poslovne brojke. Možete biti vrlo uspešni u biznisu, a potpuno neuspešni roditelji. Mnogi moji prijatelji, iako vode carstva, ne mogu da upravljaju sopstvenom porodicom. Mene često pitaju za savet. Ja svoj uspeh ne merim novcem, već time kakvi su mi sinovi i kćerka – iskreno poručuje.

– Milioni, milijarde, avioni – sve je to lepo, ali morate znati ko ste. Ja i danas povremeno otvorim ormar i pogledam haljinu u kojoj sam došla u Kanadu. Ljudi koji me znaju iz Jugoslavije reći će vam da se nisam promenila. Ista sam jer znam ko sam, poručuje Rebeka.

Od Beograda do Toronta: Put uspeha bez zaborava

Autor: Dalibor Stankov