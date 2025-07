Muškarci su konačno priznali: Ove 3 stvari ih izluđuju kod žena tokom seksa

Seks može biti stresna tema za svakoga, ali kada je reč o muškarcima, obično se sve vrti oko tri glavna izvora brige. U nedavnom istraživanju u kojem je učestvovalo više od 3000 muškaraca, ove teme su se stalno ponavljale. Dakle, ovo su najčešće stvari koje muče muškarce u krevetu.

On uvek mora da inicira seks

Ovo je definitivno bila jedna od najčešćih tema u svim odgovorima. Većina muškaraca je sasvim sigurna u to da su oni ti koji započinju seks sa svojim partnerkama. Mnogi su čak naveli da bi više voleli da oni budu ti koji iniciraju odnos većinu vremena. Ipak, stotine muškaraca je reklo da bi voleli da njihova partnerka (barem) povremeno preuzme inicijativu.

Odgovori su se kretali od „Ne bih imao ništa protiv da ona ima jači seksualni nagon i da osećam da ne mogu da je pratim…“ do „U idealnom svetu, ona bi inicirala seks možda jednom ili dva puta mesečno, samo da bih bez ikakve sumnje znao da je i ona podjednako privučena idejom seksa sa mnom kao i ja sa njom.“ Većina muškaraca se složila da bi bili zadovoljni da partnerka preuzme inicijativu jednom nedeljno ili nekoliko puta mesečno.

Što se tiče načina na koji bi to trebalo da uradi, muškarcima nije bitna suptilnost. Jedan od komentara je bio: „Mogla bi bukvalno niotkuda da me uhvati za međunožje dok perem sudove i to bi mi bilo dovoljno. Ne treba mi suptilnost.“ Drugi je fantazirao: „Dolazim kući, a ona je već u donjem vešu… čeka da je odvedem u krevet.“ Dakle, žene, ne morate da budete stidljive, slatke ili suptilne – samo treba da se desi.

Žena koja ne doživljava orgazam ili ga glumi

Većina muškaraca koji su učestvovali u istraživanju navela je da im je važno da njihova partnerka doživi orgazam. Iako im sopstveni orgazam nije najvažniji, osećaj da su zadovoljili partnerku im pruža veliko zadovoljstvo.

S druge strane, glumljenje orgazma je nešto što ih izuzetno nervira. Jedan od ispitanika je podelio svoje iskustvo: „Bio sam prvi put sa devojkom u krevetu i brzo mi je preselo. Dahtala je, govorila koliko je palim i vrištala, ali je iz aviona bilo očigledno da glumata. Obukao sam se i našao neki izgovor zašto hitno moram kući.“

Muškarci cene iskrenost i otvorenu komunikaciju o tome šta partnerki prija.

Nedostatak samopouzdanja i monotonija

Muškarce izluđuje kada žena insistira na vođenju ljubavi u potpunom mraku. Iako mrak može da pomogne u sakrivanju nedostataka, oni ipak više vole bar malo svetla. Takođe, smeta im kada je žena stidljiva, tiha i kada se plaši da isproba nove stvari.

Jedan od učesnika ankete je rekao: „Upoznao sam devojku koja je bila simpatična, ali jako nesamopouzdana. Nije dopuštala da svetlo bude upaljeno dok imamo seks i uvek smo imali seks u istoj pozi. Misionarskoj. Kad sam je pitao zašto, rekla je da se jedino u toj pozi ne oseća debelo.“

Muškarci žele partnerku koja je samouverena i spremna na eksperimentisanje, a ne nekoga ko je predvidiv i dosadan u krevetu.

Autor: D.B.