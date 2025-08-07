Koliko kafe smete da popijete na dan? Sve iznad ovog broja šoljica je – previše

AKTUELNO

Iako kafa može da bude korisna za zdravlje celokupnog organizma, morate znate kada da postavite granicu i koliko kofeina tokom dana je – previše.

Za mnoge je kafa neizostavan deo jutra, ali nova istraživanja pokazuju da preterivanje može imati ozbiljne posledice. Stručnjaci su konačno postavili jasnu granicu – i ona će iznenaditi mnoge ljubitelje ovog napitka.

Koliko je previše?

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) preporučuje da dnevni unos kofeina ne prelazi 400 miligrama – što je otprilike tri do četiri šoljice kafe. Ova količina uključuje i kofein iz čajeva, energetskih pića, gaziranih sokova i čokolade.

Kafa može biti korisna – ali samo umereno

Studija sa Harvarda, koja je pratila skoro 50.000 žena tokom 30 godina, pokazala je da jedna do tri šoljice dnevno mogu doprineti zdravijem starenju i smanjenju rizika od srčanih bolesti. Međutim, kada se ta granica pređe, efekti mogu biti suprotni.

Ko treba da bude posebno oprezan?

Trudnicama se savetuje da ne unose više od 200 miligrama kofeina dnevno. Osobe sa visokim krvnim pritiskom, srčanim bolestima ili dijabetesom treba da paze ne samo na kofein, već i na dodatke poput šećera i mleka. Tinejdžerima se preporučuje da u potpunosti izbegavaju kofein.

Znakovi da ste preterali

Ako osećate nervozu, ubrzan rad srca, nesanicu ili iscrpljenost, vreme je da razmislite o smanjenju unosa. Nutricionisti savetuju da se kafa ne pije na prazan stomak i da se ne preskače doručak u njenu korist.

Zaključak – umerenost je ključ

Kafa može biti saveznik zdravlja, ali samo ako se konzumira pametno. Dve do tri šoljice dnevno su optimalne za većinu ljudi. Ako primetite da vam popodnevna kafa ometa san – vreme je da je izbacite iz rutine.

