Šok otkriće: HPV povezan za opasnim rakom - prenosi se i oralnim seksom

Američki naučnici otkrili su moguću vezu između HPV virusa i smrtonosnog oblika raka kože karcinoma skvamoznih ćelija. HPV, koji se najčešće prenosi seksualnim putem, uključujući oralni seks, već je poznat kao uzročnik raznih vrsta raka, poput raka grla, anusa i grlića materice.

Nedavni slučaj 34-godišnje žene sa čak 43 promene na koži pokazao je da se beta-HPV ugradio u DNK njenih ćelija kože, izazivajući rak. Iako je lečena hirurški i imunoterapijom, bolest se vraćala sve dok nije primila transplantaciju matičnih ćelija, čime je obnovljen njen imunitet. Tri godine nakon toga, rak se nije vratio.

Istraživači ističu da bi ovo otkriće moglo promeniti način na koji se posmatra i leči rak kože kod osoba sa oslabljenim imunitetom, piše The Sun.

Kako se zaštititi od HPV-a:

Vakcinacija - najefikasnija prevencija, posebno pre prvog seksualnog kontakta.

Siguran seks - korišćenje kondoma i zaštita tokom oralnog seksa.

Redovni pregledi - Papa i HPV testovi omogućavaju rano otkrivanje promena.

Autor: D.B.