Kako pregurati vrućine: saveti za rashlađivanje i osveženje tokom paklenih dana

Leto je u punom jeku, temperature su na maksimumu, a toplotni talasi neumoljivo nas pritiskaju. Kako bismo sačuvali energiju i zdravlje, važno je znati kako se rashladiti i izbjeći negativne posledice vrućine. Evo nekoliko praktičnih saveta koji će vam pomoći da lakše prebrodite najtoplije dane u godini.

1. Hidratacija je ključ

Najvažnije je da unosite dovoljno tečnosti, a voda je vaš najbolji saveznik. Izbegavajte previše kofeina i alkohol jer oni dehidriraju organizam. Pijte male količine vode redovno tokom dana, a ne velike količine odjednom.

2. Lagana i prozračna odeća

Birajte odeću od prirodnih materijala poput pamuka ili lana. Tamne boje upijaju toplotu, pa se odlučite za svetle nijanse koje reflektuju sunčeve zrake i pomažu vam da ostanete sveži.

3. Rashladni trikovi za kuću

Zatvorite roletne i zavese tokom dana kako biste sprečili ulazak toplote u prostorije. Po potrebi, koristite ventilatore ili klima uređaje, ali ih nemojte previše hladiti da ne izazovu prehladu.

4. Osveženje kroz ishranu

Birajte lagane i osvežavajuće obroke – voće, povrće, salate i hladne supice. Izbegavajte tešku i masnu hranu koja opterećuje organizam i može doprineti osećaju toplote.

5. Kupke i obloge

Ukoliko ste kod kuće, tuširanje mlakom ili hladnom vodom može momentalno osvežiti telo. Takođe, hladni oblozi na čelo i vrat ublažavaju neprijatan osećaj vrućine.

6. Izbegavajte naporne aktivnosti

U najtoplijem delu dana (od 10 do 16 časova) smanjite fizičke aktivnosti na minimum. Ako morate da izlazite, birajte rane jutarnje ili kasne večernje sate kada je temperatura niža.

7. Prirodni rashladni saveznici

Čajevi od nane, limunade sa krastavcem ili voda sa listićima bosiljka odlični su za hidrataciju i dodatno hlađenje organizma.

Autor: Dalibor Stankov