Koliko jaja je zdravo pojesti za doručak? Većina greši svaki dan

Jedno, dva ili tri? Otkrij pravu meru, jer doručak s jajima može biti zdrav, ali i zamka koju pravimo svakog dana.

Jaja su sinonim za brz, ukusan i zasitan doručak. Ali da li znamo koliko ih je zapravo zdravo pojesti? Mnogi misle da su jaja „superhrana“ bez ograničenja, dok drugi izbegavaju više od jednog zbog holesterola. Istina je negde između i zavisi od toga ko ste, kako jedete i šta vam telo traži.

Koliko jaja je previše?

Nutricionisti se slažu da su 1 do 2 jaja dnevno sasvim u redu za većinu zdravih ljudi. Jaja su bogata proteinima, vitaminima B12 i D, selenom i zdravim mastima. Ali ako ih jedete svakog jutra, važno je da ostatak ishrane bude uravnotežen, bez previše zasićenih masti i industrijskih prerađevina.



Šta kaže nauka o holesterolu?

Dugo se verovalo da jaja podižu holesterol u krvi. Danas znamo da kod većine ljudi to nije slučaj. Jaja sadrže holesterol, ali ne utiču značajno na nivo „lošeg“ LDL holesterola kod zdravih osoba. Ipak, ako imate problema sa srcem ili povišenim holesterolom, konsultujte se sa lekarom – možda je bolje da se držite jednog jajeta dnevno.

Kako ih pripremiti da budu zaista zdrava?

Pržena jaja na ulju i slanina nisu idealan početak dana. Bolje birajte kuvana, poširana ili jaja na pari. Dodajte povrće, integralni tost ili avokado – tako doručak postaje pun pogodak. Izbegavajte previše soli i masnoće, jer jaje samo po sebi ima sve što vam treba.

– Jedemo jaja uz beli hleb i majonez

– Zaboravljamo na povrće i vlakna

– Ponavljamo isti doručak svaki dan bez raznolikosti

Jaja su sjajna, ali nisu čarobna. Prava snaga je u balansu — kad ih uklopimo u šaren i raznovrstan tanjir.

Ako ste zdravi, 1–2 jaja dnevno su sasvim okej. Ako imate zdravstvene tegobe, pitajte lekara. I ne zaboravite — jaje je samo deo doručka, ne ceo doručak.

Autor: D.B.