Metoda od 4 reči: Kako da prestanete da previše razmišljate o nesanici i naspavate se

Već znate kako se probudite usred noći i misli počnu da se vrte u krug, udaljavajući vas od sna. Umesto da satima tumarate od jednog briga do druge, postoji jednostavna, ali moćna tehnika koja zaustavlja prekomerno razmišljanje i vraća vas u zagrljaj sna.

Zašto mozak preterano radi noću?

Tokom noćnih buđenja umorni mozak naglo se “uključi” i sitni problemi izgledaju ogroman teret. Američki psiholog Jeffrey Bernstein opisuje ovaj trenutak kao “mentalni spiralu usred noći”, kada vaša psiha postaje domaćin, vođa i publika nečeg što apsolutno nije zabavno.

Fraza od 4 reči koja pomaže: “Ova misao može da sačeka”

Ključ je u tome da ne rešavate odmah sve što vam padne na pamet, već da postavite granicu. Izgovorite tiho, ali čvrsto: “Ova misao može da sačeka.” Na taj način poručujete umu da ne otvara tu stotinu pitanja, već da odloži zabrinutosti za jutro.

Pojačajte efekat disanjem i vizualizacijom

Da ojačate ovu mentalnu barijeru, uskladite reči sa sporim, dubokim udasima i izdisajima. Zamislite “teglicu misli” u koju pažljivo odlažete svaku brigu i zavrćete poklopac. Sledećeg jutra otvorite je s mirnijom glavom.

Fizičko-mentalni trik za trenutni prekid ruminacije

Ako jednostavna fraza ne pomogne odmah, probajte vežbu koju preporučuje stručnjakinja za poremećaje spavanja Karole Serat, sofrologa iz Pariza:

Priznajte sebi emociju koja vas budi.

Duboko udahnite.

Snažno stisnite pesnice i zadržite dah.

U sebi jasno izgovorite “Stop!”.

Polako izdahnite i opustite pesnice.

Ponovite deset puta – briga će se raspršiti.

Zašto ova metoda zaista funkcioniše?

Kombinacija verbalne naredbe, fizičke reakcije i vizualne scene prebacuje vašu svest u desnu moždanu hemisferu, prekidajući stalan tok misli. Na taj način stvarate distancu od briga i vraćate kontrolu nad sopstvenim umom.

Primena ovih koraka donosi vam mirnije buđenje i skraćuje vreme ponovnog uspavljivanja. Sledeći put kad vas misli pokušaju zarobiti usred noći, setite se četiri moćne reči i oslobodite se od besane borbe.

Autor: D.B.