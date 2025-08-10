5 osobina koje odaju ženskaroša: Prva je nepogrešiva, a vidi se odmah

Nekad je dovoljno samo par minuta razgovora da shvatiš s kim imaš posla. Ženskaroši imaju svoj „potpis“ – način na koji gledaju, pričaju, dodiruju i nestaju kad treba da ostanu. Ako ti se čini da je previše dobar da bi bio istinit… možda i jeste.

1. Preterano samopouzdanje koje prelazi u glumu

Njegov ulazak u prostoriju je kao scena iz filma. Pogled koji skenira, osmeh koji obećava, stav koji kaže „znam da ti se sviđam“. Ali iza tog šarma često stoji rutina – naučena, isprobana, ponovljena. Ako ti deluje kao da je već bio u toj ulozi stotinu puta, verovatno jeste.

2. Komplimenti koji zvuče kao copy-paste

„Nikad nisam upoznao nekog kao tebe.“ „Tvoj osmeh je nešto posebno.“ Zvuči lepo, ali ako se komplimenti nižu kao sa trake, bez stvarne povezanosti, to je crvena zastavica. Ženskaroš zna šta prolazi, ali ne zna šta osećaš.

3. Kontakt očima koji ne prestaje

Gleda te kao da si jedina osoba u prostoriji. Intenzivno, zavodljivo, pomalo neprijatno. Taj pogled je njegov alat, koristi ga da stvori osećaj posebnosti, ali često ga deli sa više osoba u toku večeri.



4. Brzo uspostavljanje bliskosti

Već posle pola sata razgovora znaš sve o njegovoj bivšoj, detinjstvu i planovima za budućnost. Deluje otvoreno, ranjivo, iskreno. Ali ta brzina nije nužno znak poverenja — već taktika da te veže emocionalno, dok još nisi ni stigla da ga upoznaš.

5. Nestaje čim stvari postanu ozbiljne

Kada se pojave osećanja, pitanja, očekivanja, on se povlači. Nema ga kad treba da bude tu. Njegova snaga je u početku, u zavođenju, u igri. Ali kad igra prestane, prestaje i on.

Ako si se prepoznala u ovim situacijama, ne znači da si naivna – znači da si verovala. A to je osobina koju ženskaroši često zloupotrebe.

Autor: D.B.