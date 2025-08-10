Ovaj znak Zodijaka čeka najveća ljubavna prevara: Proverite da li ste to baš vi

Astrolozi upozoravaju: u periodu koji sledi, energija planeta stvoriće idealne okolnosti za emotivne izdaje. Ako osećate da vaša veza kruži oko tajni i prećutnih razgovora, možda ste među najranjivijima.
Zvezde i energija Neptuna
Planeta Neptun upravo ulazi u retrogradni hod, što pojačava nesigurnosti i maglovite osećaje u ljubavnom životu. Kada Neptun deluje „unazad“, partneri mogu skrivati istinu iza osećaja sažaljenja ili idealizacije, što stvara plodno tle za prevare.
Ribe: Najranjiviji znak Zodijaka
Rođeni između 19. februara i 20. marta mogu biti meta emotivne prevare. Ribe su po prirodi nežne i empatične, sklone da veruju partneru na reč. Upravo njihova otvorenost i potreba za dubokom povezanošću često se zloupotrebljavaju.
Kako prepoznati znakove izdaje
Ako vaš partner:
Često menja lozinke na telefonu bez objašnjenja
Izbegava zajednička druženja i izlazi bez odgovaranja na vaša pitanja
Postaje preterano ljubazan ili savršeno uljudan kad vi niste prisutni
…mogli biste se suočiti sa skrivenim emocijama koje vode ka prevari.
Saveti za zaštitu i regeneraciju veze
Razgovor je ključan – postavite otvorena pitanja bez optužbi. Zapišite svoja osećanja i podelite ih iskreno, a zatim slušajte partnerov odgovor. Ako i dalje osećate distancu, razmislite o zajedničkoj savetodavnoj seansi ili pauzi za preispitivanje.
Pratite astrološke prognoze i svoje intuicije. Ribe, zaštitite svoju nežnu dušu – ne dozvolite da vas ljubavna iluzija odvede u bolnu razočaranje!
Autor: D.B.