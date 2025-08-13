AKTUELNO

Ova 3 predmeta deluju kao magnet za novac: Bogataši ih nikad ne ispuštaju iz ruke

Mislite da vam novac izmiče iz džepa? Možda nije kriv vaš budžet, već predmeti koje nosite – ili koje nikad ne nosite.

Po feng šuiju i brojnim narodnim verovanjima, postoje tri sitnice koje uspešni ljudi širom Azije i sveta uvek drže pri sebi kako bi pozvali obilje i finansijske prilike.

1. Šest kineskih novčića – simbol neprekidnog toka

U staroj kineskoj tradiciji, broj šest predstavlja sklad i gladak protok energije. Zato se šest autentičnih kineskih novčića poveže crvenom trakom ili skladi u malu vrećicu i stavi u džep ili novčanik. Ovaj amulet podseća da novac treba da kruži, a ne da stagnira. Veruje se da tako povezani kovani novčići privlače prilike za profit i istovremeno štite od neočekivanih gubitaka.

2. Mali kip ili privezak zaštitnika – čuvar finansijskog mira

Bilo da je reč o mini kipu Bude, Božanstvu prosperiteta ili omiljenom talismanu iz detinjstva, simbolični zaštitnik uvek donosi osećaj sigurnosti. Po feng šuiju, figura ili privezak koji predstavlja duhovnog čuvara odbija negativnu energiju i stabilizuje vaše finansijsko polje. Nositi ga sa namerom – i verom u njegovu zaštitu – pomaže da donesete mudre odluke i sačuvate stečene resurse.

3. Zapisani “finansijski ključ” – broj 367668

Numeričke šifre za manifestaciju sve su popularniji trend među onima koji veruju u moć vibracija brojeva. Jedna od takvih kodova je 367668 – navodno „finansijski ključ“ koji, upisan na papir ili mobilni, donosi talisman za privlačenje novca. Nositi ovaj broj pri sebi, bilo u novčaniku ili skiciranog u notesu, stvara fokus i podseća na cilj: prijem prilika, pravovremeno investiranje i finansijsku stabilnost.

Iako ovo možda izgleda kao sujeverje, mnogi uspešni preduzetnici i milijarderi oslanjaju se upravo na simboliku i rituale koji ulivaju samopouzdanje i disciplinu u upravljanju novcem. Napunite svoj džep pažljivo odabranim „amajlijama za bogatstvo“ i primetite kako se vaš odnos prema finansijama menja – na bolje!

Autor: Dalibor Stankov

