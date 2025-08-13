Očistite veš mašinu ZA PAR MINUTA: Ova 3 jeftina sredstva iz kuće ukloniće i NAJTVRĐU PRLJAVŠTINU!

Da li vam veš mašina neprijatno miriše ili ostavlja fleke na odeći?

Nema potrebe da kupujete skupe hemikalije! Uz pomoć tri jednostavna sastojka koja sigurno imate kod kuće – sirćeta, sode bikarbone i limuna – vaša veš mašina može biti kao nova.

Kako očistiti veš mašinu?

Sipajte pola šolje sode bikarbone u bubanj mašine.

Dodajte dve šolje belog sirćeta u fioku za deterdžent.

Pokrenite prazan ciklus pranja na najvišoj temperaturi.

Nakon završetka, prebrišite gumene delove i unutrašnjost bubnja isceđenim limunom ili mešavinom sirćeta i vode.

Ovaj jednostavan trik uklanja kamenac, neprijatne mirise i ostatke deterdženata, a vaša veš mašina radiće efikasnije i duže!

Probajte i uverite se sami – jeftino, brzo i efikasno!

Autor: Dalibor Stankov