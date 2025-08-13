ONA JE KRALJICA DRAME! Manipulativna, glumi žrtvu, traži manu svima – EVO kako da se zaštitiš od nje!

Glumi žrtvu, traži mane, uništava atmosferu – naučite kako da se zaštitite.
U svakoj firmi ili timu postoji bar jedna osoba koja svojim ponašanjem narušava radnu atmosferu. ONA JE KRALJICA DRAME – manipuliše, glumi žrtvu i svakome pronalazi manu. Takva koleginica ne samo da stvara tenziju, već može ozbiljno da ugrozi produktivnost i dobro raspoloženje svih oko sebe.
Kako prepoznati manipulatorku?
Prvo što ćete primetiti jeste da se stalno žali i postavlja sebe u ulogu nesrećne osobe koja je “preopterećena” i “nepravedno tretirana”. S druge strane, ona lako pronalazi greške kod drugih i često se ponaša kao da su svi oko nje krivi za bilo kakav problem. Njena taktika je da preuzme pažnju na sebe i time izbegne sopstvenu odgovornost.
Kako utiče na tim?
Stalno izaziva konflikte i tenziju
Smanjuje moral kolega koji počinju da se osećaju frustrirano i nemoćno
Usmerava pažnju sa stvarnih problema na svoje izmišljene drame
Usporava rad jer ljudi gube energiju i fokus na bitne zadatke
Kako se zaštititi od ovakve koleginice?
Postavi granice – Ne dozvoli da te emocionalno manipuliše. Jasno i smireno odbijaj učešće u njenim dramama.
Fokusiraj se na činjenice – Kada počne da traži mane, zahtevaj konkretne dokaze i ostani profesionalan.
Ne uzimaj njene probleme lično – Njen cilj je da izazove reakciju, zato ostani pribran.
Podrži timsku atmosferu – Ohrabruj otvorenu komunikaciju i transparentnost u radu.
Razgovaraj sa nadređenima – Ako njeno ponašanje postane neizdrživo, prijavi problem menadžmentu ili HR sektoru.
Zapamti, manipulatorke uspevaju jer se drugi povlače ili previše trude da ih smire. Najvažnije je ostati čvrst, profesionalan i ne dozvoliti da te neko vuče u sopstvenu dramu.
Autor: Dalibor Stankov