ONA JE KRALJICA DRAME! Manipulativna, glumi žrtvu, traži manu svima – EVO kako da se zaštitiš od nje!

Glumi žrtvu, traži mane, uništava atmosferu – naučite kako da se zaštitite.

U svakoj firmi ili timu postoji bar jedna osoba koja svojim ponašanjem narušava radnu atmosferu. ONA JE KRALJICA DRAME – manipuliše, glumi žrtvu i svakome pronalazi manu. Takva koleginica ne samo da stvara tenziju, već može ozbiljno da ugrozi produktivnost i dobro raspoloženje svih oko sebe.

Kako prepoznati manipulatorku?

Prvo što ćete primetiti jeste da se stalno žali i postavlja sebe u ulogu nesrećne osobe koja je “preopterećena” i “nepravedno tretirana”. S druge strane, ona lako pronalazi greške kod drugih i često se ponaša kao da su svi oko nje krivi za bilo kakav problem. Njena taktika je da preuzme pažnju na sebe i time izbegne sopstvenu odgovornost.

Kako utiče na tim?

Stalno izaziva konflikte i tenziju

Smanjuje moral kolega koji počinju da se osećaju frustrirano i nemoćno

Usmerava pažnju sa stvarnih problema na svoje izmišljene drame

Usporava rad jer ljudi gube energiju i fokus na bitne zadatke

Kako se zaštititi od ovakve koleginice?

Postavi granice – Ne dozvoli da te emocionalno manipuliše. Jasno i smireno odbijaj učešće u njenim dramama.

Fokusiraj se na činjenice – Kada počne da traži mane, zahtevaj konkretne dokaze i ostani profesionalan.

Ne uzimaj njene probleme lično – Njen cilj je da izazove reakciju, zato ostani pribran.

Podrži timsku atmosferu – Ohrabruj otvorenu komunikaciju i transparentnost u radu.

Razgovaraj sa nadređenima – Ako njeno ponašanje postane neizdrživo, prijavi problem menadžmentu ili HR sektoru.

Zapamti, manipulatorke uspevaju jer se drugi povlače ili previše trude da ih smire. Najvažnije je ostati čvrst, profesionalan i ne dozvoliti da te neko vuče u sopstvenu dramu.

Autor: Dalibor Stankov