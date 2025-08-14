Zašto devojčice obožavaju da nose mamine štikle? Evo šta to znači za njihov razvoj!

Svaka mama je barem jednom primetila da njena mala princeza voli da obuje njene štikle. Iako je ovo ponašanje često povezano sa igrom, postoji nekoliko psiholoških razloga zašto devojčice imaju potrebu da se oblače kao odrasle žene. Evo zašto!

1. Oponašanje uzora

Mamine štikle nisu samo obuća, već simbol lepote, snage i ženstvenosti. Devojčice žele da budu kao njihove mame, pa je nošenje štikli način da preuzmu ulogu odrasle žene. To im daje osećaj ponosa i samopouzdanja.

2. Igra uloga

Devojčice obožavaju da se igraju uloga, a obuvanje mamine obuće im omogućava da postanu "velike". Bez obzira na to što je štikla velika i nezgodna, zabava koju pruža je nezamenjiva!

3. Privlačenje pažnje

Nekada je razlog jednostavan – devojčice žele da privuku pažnju svojih roditelja. Kada obuju mamine štikle, često izazivaju smeh i oduševljenje, a to je sve što im treba za još jedan krug igre.

4. Razvijanje motoričkih veština

Iako je izazov, nošenje štikli pomaže devojčicama da razvijaju koordinaciju i ravnotežu. I ko zna, možda ovo bude prvi korak u njihovoj ljubavi prema plesu ili drugim umetnostima koje zahtevaju precizne pokrete!

5. Pokušaj odraslog života

Za devojčice, nošenje maminog obuće nije samo zabava, to je i način da "budu odrasle". Kroz ovu igru, one istražuju šta znači biti ženom i kako je to – biti velika!

Šta raditi kada vam ćerka traži da joj kupite štiklice?

Kada vaša mala devojčica počne da insistira na tome da joj kupite štikle, to može biti prilično zabavno, ali i izazovno. Iako je prirodno da želi da oponaša mamu, važno je da u tom trenutku razmislite o njenoj udobnosti i zdravlju.

Preporučuje se da umesto pravih štikli, kupite joj obuću sa nižim potpeticama ili baletanke koje neće opteretiti njen razvoj. Takođe, omogućite joj da se igra sa „odraslim“ obućama u sigurnom okruženju, bez potrebe za stvarnim nošenjem visokih potpetica.

Autor: Dalibor Stankov