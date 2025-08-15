Ko je ZEVS, NAJMISTERIOZNIJI ČOVEK NA INTERNETU? Zgodan kao GRČKI BOG, VALJA SE U MILIONIMA, a stalno HODA BOS - evo kako je stekao bogatstvo koje sada rasipa

Poznat je po raskošnom životnom stilu, uključujući privatne helikoptere, jahte i luksuzne nekretnine. Proslavio se viralnim videima, na kojima često izlazi bos iz luksuznih automobila.

Ilan Tobijana Zevs je francuski advokat i internet senzacija, a zanimljivo je da, iako je njegov sadržaj ekstremno gledan, niko nije čuo glas ovog čoveka. Popularnost je stekao snimajući jedan te isti tip videa - na njima izlazi iz skupocenih automobila, moderno, ali ležerno obučen, i hoda opušteno, ali sa stavom, neretko bos! Iznova i iznova ovi snimci postaju viralni, prikupljajući milionske preglede.

Iako je Francuz, markantni Ilan Tobijana Zevs (53) neverovatno podseća na grčkog boga, ili bar na njihov prikaz u umetnosti, te ne čudi što nosi "bogovski" nadimak. Atraktivnim izgledom žene obara s nogu, ali i privlači pažnju medija, a raskošan životni stil koji vodi još jedna je stvar koja intrigira.

Dugo su zanosnog Zevsa zvali "najmisterioznijim čovekom na internetu", ne samo jer nikada ništa ne govori, već i zbog toga što je postao slavan samo zato što je prisutan na društvenim mrežama. Nije isprobavao bizarne trendove, nije do iznemoglosti pričao o sebi, nije plesao niti pevao, nije jeo ogromne količine hrane, a ipak se nametnuo publici širom sveta.

Mnoge je zbunio koncept zbog kog mu je pošlo za rukom da postane slavan, a mnogi su bili i znatiželjni - odakle sav taj novac? Jer svi ti retki, luksuzni automobili, a čini se da im nema broja, sa snimaka su lično njegovi! Pored toga, Zevs poseduje i privatni helikopter, jahtu sa teretanom i bazenom, nekoliko veličanstvenih nekretnika širom sveta, sa sve nameštajem koji vredi milione dolara.

Bog ili prevarant?

Kako je Zevs došao do enormnog bogatstva? Iako deluje kao da vodi prilično lagodan život bez puno obaveza, što sad možda i jeste slučaj, misteriozni Ilan je duže od 20 godina radio kao advokat u oblasti nekretnina, postavši jedan od najplaćenijih francuskih stručnjaka u toj sferi. Vremenom je novac počeo da zarađuje na još nekoliko načina - kao agent za luksuzne nekretnine, model i glumac. Pojavio se u nekoliko manje poznatih filmova, ali je imao i epozodne uloge u blokbasterima kao što su "Da Vinčijev kod", "Igra prestola" i "Kazino Rojal".

Veoma retko govori ili piše o sebi, ali je jednom prilikom pratiocu na Instagramu odgovorio na pitanje kako je došao do tolikog novca. "Mnogo rada, nikada nisam odsutajao", kratko je prokomentarisao.

Zevs i Afrodita

Nije sasvim jasno da li je Tobijana oženjen ili ne, iako neki izvori tvrde da je u braku i da ima dvoje dece. Nikada se nije izjasnio u statusu, ali redovno deli snimke sa Rebekom Vosu, pa se pretpostavlja da mu je ona supruga. Lepa brineta je na Instagramu upisana kao Afrodita, grčka boginja lepote, a jednom prilikom Ilon je pored njene fotografije napisao: "Iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena."

Od francuskih sudova do zvezde društvenih mreža, Ilon Tobijana Zevs pokazao je da granice ne postoje kada čovek sledi svoju strast i poseduje izraženo samoopredeljenje.

