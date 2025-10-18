SAVRŠENA JESENJA RUTINA: Otkrijte tajne blistave i hidrirane kože u hladnijim danima!

U jesen rutina nege kože prelazi iz laganih, osvežavajućih letnjih formula u bogatije i hranljivije teksture. Uvedite kofein za podočnjake, ceramide i peptide za jačanje, hijaluronsku kiselinu za hidrataciju.

Jesen je prelazno godišnje doba koje često zatiče našu kožu nespremnu, kaže kozmetičarka Mila Bošković. Nakon dugih sunčanih dana, laganih gelova i fluidnih krema, suočavamo se sa prvim hladnijim jutrima, vetrom i suvlјim vazduhom. Upravo tada koža postaje osetljivija, sklonija dehidrataciji, perutanju i osećaju zatezanja. Zato je važno da rutinu nege prilagodimo, da lagane letnje formule zamenimo hranljivijim, zaštitnijim i umirujućim proizvodima.

Dnevna nega

Zaštita i hidratacija

Iako temperatura pada, sunčevi zraci i dalje utiču na starenje kože, pa SPF ostaje poželjan deo dnevne rutine. Sada uvodimo bogatije hidratantne kreme. Umesto vodenastih gelova, biraju se kreme sa ceramidima, hijaluronskom kiselinom, niacinamidom i skvalanom, koje pomažu koži da zadrži vlagu i ojača svoju barijeru. Ako je koža sklona crvenilu, dobro je uvesti formule sa pantenolom koji smiruju iritacije.

Noćna nega

Regeneracija i oporavak

Noćne kreme tokom jeseni treba da budu hranjivije i gušće. Idealne su formule obogaćene peptidima, retinolom ili biljnim uljima kao što su jojoba, argan i šipak, jer stimulišu obnavljanje ćelija i vraćaju elastičnost. Koža se tokom noći regeneriše, pa je ovo pravi trenutak da joj pružite dodatnu podršku. Kod veoma suve ili zrele kože, balzamaste teksture ili kreme sa ši puterom i glicerinom stvaraju zaštitni film koji sprečava isušivanje.

Posebna pažnja za područje oko očiju i usne

Koža oko očiju i na usnama prva reaguje na hladniji i suv vazduh. Zato je važno uvesti hidratantne kreme za okoloočno područje sa hijaluronskom kiselinom, peptidima i kofeinom koji smanjuje otečenost.

Usne svakodnevno treba negovati balzamom sa pčelinjim voskom, uljem avokada ili ši puterom da bi sprečili pucanje i suvoću.

Piling i maske

U jesen je poželjno uvesti blage hemijske pilinge sa AHA i PHA kiselinama koji uklanjaju mrtve ćelije kože i vraćaju sjaj tenu. Piling priprema kožu da bolje upije hranljive kreme i serume. Jednom do dva puta nedeljno dobro je koristiti i hidratantne maske sa hijaluronskom kiselinom ili hranljive maske sa biljnim uljima.

Jesen je savršeno vreme da koži vratite ono što je izgubila tokom leta, vlagu, hranljive sastojke i zaštitu. Pravilno izabrana krema može napraviti veliku razliku između kože koja puca i zateže i kože koja je meka, blistava i zdrava. Promenom samo nekoliko proizvoda u nezi, možete učiniti da prelaz iz letnje svežine u jesenju toplinu bude nežan i prijatan i za vas i za vašu kožu.

Jesenja rutina

Čišćenje - blagi sindet gelovi, bez sapuna, nežno čiste, umiruju iritacije i održavaju prirodnu barijeru kože ili mlečni čistači umesto agresivnih pena.

Tonik - hidratantni, bez alkohola, sa glicerinom ili aloe verom.

Serum - vitamin C za obnovu i blistavost, hijaluronska kiselina za hidrataciju.

Dnevna krema + SPF - gušća tekstura koja štiti barijeru kože.

Noćna krema ili balzam - regenerativna, obnavljajuća formula.

Autor: D.Bošković