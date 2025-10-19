Seks za pamćenje – žena uz ovu pozu ima da doživi orgazam za pamćenje

Da li ste čuli za piner pozu?

Svi traže jednostavan način za postizanje ekstaze u spavaćoj sobi, a odgovor leži u jednostavnoj pozi – piner pozi. Bez obzira da li ste muškarac ili žena, ova poza je možda put za nezaboravno iskustvo koje će vam pružiti snažne orgazme bez ikakvog napora.

Kako se izvodi piner poza?

Ležite na stomaku, okrenuti licem prema dole, dok vaš partner leži na vama. Pored toga što stimuliše G tačku kod žene, ova poza omogućava nežno maženje i dodirivanje, pružajući vam intimnost kakvu ste oduvek želeli. Plus, dodatna stimulacija klitorisa može se lako postići dok ste u ovoj pozi, podižući vaše zadovoljstvo na viši nivo. Ukoliko želite dodatnu stimulaciju tokom penetracije, možete staviti jastuk ispod stomaka kako biste podigli zadnjicu i pronašli idealnu visinu koja vama najviše prija

Pozicija i orgazam

Piner poza nije samo popularna zbog bliskosti koju omogućava, već i zbog neverovatne sposobnosti da dovede do orgazma – čak i kod onih koji imaju problema sa postizanjem istog u drugim pozama. Mnogi parovi svedoče o tome kako im je ova poza donela najnevjerojatnije orgazme koje su ikada doživjeli.

Ova poza pruža iskustvo koje nudi nezaboravnu kombinaciju bliskosti i uživanja, čineći je prvim izborom za parove koji žele istražiti nove dimenzije seksualnog zadovoljstva.

Zapamtite, putovanje do savršene poze u krevetu zahteva eksperimentisanje. Možda ćete otkriti da vas čeka najeksplozivniji orgazam u životu – sve zavisi od vaše anatomije, libida, i vaše opuštenosti sa partnerom.

Autor: D.Bošković