Tri horoskopska znaka koja ne podnose kad im se naređuje: Kontrolu mrze više od svega

Svako voli osećaj kontrole nad sopstvenim životom, ali za neke znakove nametanje autoriteta deluje posebno neprihvatljivo. U astrologiji postoje oni koji teško podnose da im drugi diktiraju šta da rade — čak i kada su namere dobre. Evo koja tri znaka se ističu u toj grupi.

OvanOvnovi imaju snažnu potrebu da budu samostalni i da sami donose odluke. Kad im se pokuša nametnuti autoritet, postaju nestrpljivi i reaguju impulzivno. Vole da budu “glavni u priči” i često veruju da najbolje znaju šta je ispravno.

Lav

Lavovi su rođeni da budu lideri — vole da usmeravaju, da ih poštuju i da budu u centru pažnje. Kada neko drugi pokušava da preuzme kontrolu nad njima bez dovoljno objašnjenja, to doživljavaju kao direktan izazov. Njihov ponos ne trpi da ih se vodi „sa strane“.

Strelac

Slobodni duh Strelca ne trpi okove. Kada im se naređuje, osećaju se sputano i često istrgnu otpor. Vole da sami postavljaju tempo i smer, čak i po cenu greške. Redosled, rutina i tuđa naredba — sve to u njima budi otpor.

Autor: D.Bošković