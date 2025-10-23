AKTUELNO

Jod je nevidljivi štit organizma, čuvar ravnoteže hormona, čistač toksina i pokretač imunološke mašinerije

Foto: Pixabay.com

Jod je često zapostavljen mineral, ali njegova uloga u našem zdravlju daleko prevazilazi poznatu povezanost sa štitnjačom. On je čuvar ravnoteže hormona, čistač toksina i pokretač imunološke mašinerije. Bez dovoljno joda, naš organizam gubi sposobnost da se brani – ćelije slabe, a imunološki sistem postaje ranjiv. Jod je snažan antiseptik i imunomodulator.

U telu, jod stimuliše aktivnost belih krvnih zrnaca – vojnika koji uništavaju viruse i bakterije, učestvuje u neutralizaciji slobodnih radikala, smanjujući oksidativni stres, podržava funkciju štitne žlezde, koja direktno reguliše imuni odgovor i metabolizam.

Manjak joda ne znači samo umor i usporen rad štitne žlezde – to znači slabiju otpornost, češće infekcije i dugotrajne upale.

Dr Garry Warren, glavni istraživač prestižne američke kompanije SAIC u svom radu objavljenom u publikaciji Research Gate, ukazao je da dnevni unos maksimalno preporučenih količina joda dovodi do apoptoze - ćelijske smrti ćelija zaraženih virusom, sprečavajući njegovo dalje širenje. Zato je upravo sada pravi momenat da ojačamo i sačuvamo imuni sistem unošenjem dovoljnih dnevnih količina joda.

Kako obezbediti dovoljan unos joda?

Najbolji prirodni izvori joda su morske ribe, školjke i morske alge. Dnevna preporučena doza za odrasle iznosi oko 150 mikrograma, a kod trudnica i dojilja i više.

Autor: D.Bošković

