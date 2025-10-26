Ne krivite cveće što brzo vene: Vi ga stavljate tamo gde nikako ne bi smelo da stoji

Pravilnim postupanjem i uz samo malo truda, vaš buket može ostati svež i do sedam dana, a u nekim slučajevima i duže.

Ako volite da vam dom ulepšavaju sveže, mirisne bukete, verovatno ste se više puta razočarali kada bi već nakon dva-tri dana cveće izgubilo svežinu, počelo da vene i ostavljalo neuredan utisak. Međutim, razlog što se to dešava često nije u samom cveću - već u mestu na koje ga stavljate.

Gde nikako ne treba držati buket?

Jedna od najčešćih grešaka je postavljanje buketa pored činije sa voćem. Iako ova kombinacija može delovati dekorativno, određeni plodovi (poput banana, jabuka i krušaka) oslobađaju etilen - gas koji pospešuje zrenje, ali i ubrzava propadanje biljaka u blizini. Zato će i najlepši buket uvenuti brže ako se nađe uz voće u zrelosti.

Još jedno pogrešno mesto za držanje cveća je prozorska daska izložena direktnom suncu, naročito tokom letnjih meseci. Previše toplote i sunčevih zraka može izazvati brže isparavanje vode, uvenuće latica i gubitak boje.

Kako da vam cveće traje duže?

Postoji nekoliko jednostavnih pravila za negu rezanog cveća koja mogu značajno produžiti njegov vek:

- Menjajte vodu svaka dva dana. Voda brzo postaje zagađena bakterijama koje začepljuju stabljike i ometaju upijanje vlage.

- Stabljike uvek secite pod uglom od 45 stepeni pre stavljanja u vodu. Ovo povećava površinu za upijanje vode.

- Prilikom svake promene vode, operite vazu toplom vodom i blagim sapunom, zatim je dobro osušite pre ponovnog punjenja.

- Ne ostavljajte listove i latice potopljene u vodi, jer oni ubrzavaju razvoj bakterija i kvare vodu.

- Iskoristite kesicu sa prehranom za cveće, koju dobijate uz buket - ona sadrži hranljive materije koje produžavaju svežinu i boju.

I mali detalji čine razliku

Ako primetite da su neki cvetovi počeli da venu, uklonite ih odmah. Time sprečavate širenje truljenja i zadržavate zdrav izgled preostalih cvetova. Takođe, izbegavajte prevelike temperaturne oscilacije u prostoriji gde držite cveće.

Autor: Jovana Nerić