Jela je 3 jaja svaki dan i nije ni slutila šta će je snaći: Evo šta joj se dogodilo posle samo 7 dana

Jela je 3 jaja svaki dan i nije ni slutila šta će je snaći – evo šta joj se dogodilo posle samo 7 dana.



Ukoliko se jaja spremaju na pravilan način, izvući ćemo maksimum iz njih. Ipak, uprkos tome što su zdrava ne bi trebalo preterivati sa konzumacijom.

Imajući u vidu sve zdravstvene prednosti jaja, Džejmi Stejtis, novinarka sajta The Healthy odlučila je da jede jaja svaki dan u toku jedne nedelje.

A evo šta je ona naučila tokom ovog eksperimenta.

-Za svoj eksperiment, jela sam više od dva jaja dnevno, ponekad i tri. Rešila sam da uvek pri ruci imam tvrdo kuvana jaja. Ona su savršena užina bogata proteinima pre treninga ili kao užina sredinom dana. (Ako ste i ljubitelj tvrdo kuvanih jaja, Ministarstvo poljoprivrede SAD-a sugeriše da će ostati sveža nedelju dana u frižideru.). Rešila sam da nastavim da pravim omlet, fritate i kišove. To su jednostavni, ali i zdravi načini da iskoristite ostatke povrća, mesa i sira, piše novinarka.

Pored njihove nutritivne vrednosti, deo privlačnosti jaja je i to što su tako jednostavna za pripremu, a ipak laka za kombinovanje s različitim ukusima. Da bi započela nedelju dana konzumiranja jaja, Stejtis ih je pomešala sa ostacima lososa i napravila fritatu. Poslužila ju je preko rukole koja je bila lagano zalivena limunom i maslinovim uljem, a na kraju je dodala i feta sir.



Kako je sve teklo

Sledeći dan joj je bio naporan dok je žurila da se spakuje za put. Zato je pokupila mali kiš iz lokalne pekare. Pojela je polovinu kiša sa salatom za ručak. Zatim je uživala u ostacima ovog jela za doručak sledećeg jutra pre nego što je otišla na put.

Na svoje veliko iznenađenje, Stejtis je primetila da joj je redovno konzumiranje obroka koji sadrže jaja i zdrave masti pomoglo da inače pravi bolje izbore kada je u pitanju nutritivna vrednost stvari koje jede.

Na primer, umesto da uzme slatki mafin iz hotelskog bifea za doručak pre leta koji bi joj doneo malu nutritivnu vrednost, izabrala je da pojede dva tvrdo kuvana jaja. Ona kaže da bi je mafin verovatno ostavio gladnom nakon nekoliko sati. Sa druge strane, jaja su je učinila sitom dok nije došlo vreme za užinu u avionu.

Blog Univerziteta Harvard ističe da su prethodne zdravstvene smernice sugerisale da ljudi ne treba da jedu više od jednog do dva jajeta nedeljno. Ipak, jedno jaje sadrži oko 200 miligrama holesterola, a dnevna granica je 300. Međutim, to se promenilo. Danas, „Harvard Health“ kaže: „Prosečna zdrava osoba verovatno neće imati nikakav problem ako pojede do sedam jaja nedeljno.“

Registrovana dijetetičarka Blanka Garsija kaže da je važno zapamtiti da iako su jaja „veoma hranljiva… to ne znači da treba da se prejedate ovom namirnicom“.

– Jedno neočekivano (i cool) zapažanje koje sam uočila tokom nedelje. Kada sam jela jaja svakog dana bilo je to da sam pravila bolji izbor hrane. Na primer, umesto da uzmem slatki mafin iz hotelskog bifea za doručak pre leta, koji ima malu nutritivnu vrednost, izabrala sam dva tvrdo kuvana jaja. Od mafina bih bila ubrzo gladna. Jaja su me držala sitom sve do užine, piše novinarka.

Imajući u vidu sve zdravstvene prednosti jaja, Džejmi Stejtis, novinarka sajta The Healthy odlučila je da jede jaja svaki dan u toku jedne nedelje.

A evo šta je ona naučila tokom ovog eksperimenta.

-Za svoj eksperiment, jela sam više od dva jaja dnevno, ponekad i tri. Rešila sam da uvek pri ruci imam tvrdo kuvana jaja. Ona su savršena užina bogata proteinima pre treninga ili kao užina sredinom dana. (Ako ste i ljubitelj tvrdo kuvanih jaja, Ministarstvo poljoprivrede SAD-a sugeriše da će ostati sveža nedelju dana u frižideru.). Rešila sam da nastavim da pravim omlet, fritate i kišove. To su jednostavni, ali i zdravi načini da iskoristite ostatke povrća, mesa i sira, piše novinarka.

Pored njihove nutritivne vrednosti, deo privlačnosti jaja je i to što su tako jednostavna za pripremu, a ipak laka za kombinovanje s različitim ukusima. Da bi započela nedelju dana konzumiranja jaja, Stejtis ih je pomešala sa ostacima lososa i napravila fritatu. Poslužila ju je preko rukole koja je bila lagano zalivena limunom i maslinovim uljem, a na kraju je dodala i feta sir.



Kako je sve teklo

Sledeći dan joj je bio naporan dok je žurila da se spakuje za put. Zato je pokupila mali kiš iz lokalne pekare. Pojela je polovinu kiša sa salatom za ručak. Zatim je uživala u ostacima ovog jela za doručak sledećeg jutra pre nego što je otišla na put.

Na svoje veliko iznenađenje, Stejtis je primetila da joj je redovno konzumiranje obroka koji sadrže jaja i zdrave masti pomoglo da inače pravi bolje izbore kada je u pitanju nutritivna vrednost stvari koje jede.

Na primer, umesto da uzme slatki mafin iz hotelskog bifea za doručak pre leta koji bi joj doneo malu nutritivnu vrednost, izabrala je da pojede dva tvrdo kuvana jaja. Ona kaže da bi je mafin verovatno ostavio gladnom nakon nekoliko sati. Sa druge strane, jaja su je učinila sitom dok nije došlo vreme za užinu u avionu.

Blog Univerziteta Harvard ističe da su prethodne zdravstvene smernice sugerisale da ljudi ne treba da jedu više od jednog do dva jajeta nedeljno. Ipak, jedno jaje sadrži oko 200 miligrama holesterola, a dnevna granica je 300. Međutim, to se promenilo. Danas, „Harvard Health“ kaže: „Prosečna zdrava osoba verovatno neće imati nikakav problem ako pojede do sedam jaja nedeljno.“

Registrovana dijetetičarka Blanka Garsija kaže da je važno zapamtiti da iako su jaja „veoma hranljiva… to ne znači da treba da se prejedate ovom namirnicom“.

– Jedno neočekivano (i cool) zapažanje koje sam uočila tokom nedelje. Kada sam jela jaja svakog dana bilo je to da sam pravila bolji izbor hrane. Na primer, umesto da uzmem slatki mafin iz hotelskog bifea za doručak pre leta, koji ima malu nutritivnu vrednost, izabrala sam dva tvrdo kuvana jaja. Od mafina bih bila ubrzo gladna. Jaja su me držala sitom sve do užine, piše novinarka.

Autor: D.Bošković