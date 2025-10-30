AKTUELNO

Uvek praznih džepova: Nikada se obogatiti neće, jer im pare uvek izmiču pred nosom!

Prema mišljenju astrologa, postoje tri horoskopska znaka koja imaju najmanje šanse da se obogate.


A glavni razlog jeste njihova neodlučnost, zbog koje propuštaju šanse i zadovoljavaju se malim stvarima.

Kako prenosi dnevno.rs., nemaju dovoljno hrabrosti da ostvare svoje želje i obogate se.

Vaga
Generalno se smatraju da su perfekcionisti i samokritičari. Često da bi pokrenuli posao, neophodno im je da sebe uvere da su sposobne za to. Dugo se dvoume, jer faktor rizika ih sprečava da pristanu i upuste se u samostalne poslovne vode. Zbog njihove neodlučnosti, gube dobre prilike i neće se obogatiti.

Blizanci
Neodlučni, takvi kakvi su, Blizancima dobre poslovne ponude skoro uvek izmiču. Neretko ih nedolučnost i nesigrnost košta veoma bitnih životnih trenutaka i poteza. Blizanci lako menjaju poslove, interesovanja i ciljeve. Njihova nestalnost se odražava i na finansije – teško im je da se fokusiraju na dugoročne planove. Novac im često „proleti kroz ruke“ jer žele da probaju sve odjednom. Dok se Blizanci premišljaju šta bi mogli i kako bi to izveli, neko može da dođe na istu ideju i preotme im posao.


Ribe
Vole da igraju na sigurno i nisu znak koji se upušta u velike rizike. Smatraju se dosta obazrivim i tako propuštaju stvari i prilike u životu kako novčane, tako i poslovne i ljubavne. Vrlo teško izlaze iz zone komfora. Ribe su poznate po svojoj empatiji i idealizmu, ali upravo to ih često košta stabilnosti. One vole da pomažu drugima, daju više nego što primaju i retko razmišljaju praktično o novcu. Ako ne nauče da se organizuju, mogu stalno biti u minusu.

