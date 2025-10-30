U Japanu piju ovaj čaj za dugovečnost, a postao je popularan i u Srbiji: Jača srce, čisti otrove i topi salo

Matcha čaj, poznat kao prirodni stimulans metabolizma, postaje sve popularniji zbog svojih brojnih prednosti. Ovaj tradicionalni japanski čaj u prahu ne samo da ima slatkast ukus, već je bogat katehinima i vitaminima A, B, C i E. U poslednje vreme, postao je omiljen dodatak u kafićima, ali i u pripremi hrane, prenosi 24sata.hr.

Osim što stimuliše metabolizam i pomaže bržem sagorevanju masti, matcha čaj je poznat i po svojoj sposobnosti da uklanja toksine iz tela. Može se dodavati ne samo u napitke, već i u smutije ili se koristi u pripremi raznih jela. Možete ga dodati u testo, njoke, pa čak i u supu. Matcha čaj je odličan začin u jelima. Takođe može dodati ukus i u domaćem sladoledu ili raznim poslasticama.

Važno je napomenuti da deca ili trudnice ne bi trebalo da konzumiraju matcha prah. Takođe treba biti oprezan ako imate hronične bolesti. Pre nego što počnete koristiti matcha čaj, preporučuje se da se posavetujete sa lekarom ili specijalistom.

Da biste pripremili čaj, prokuvajte vodu na temperaturi od oko 60°C, zatim dodajte 1-2 grama praha u vodu i mešajte dok čaj ne postane penast. Ostavite da odstoji tri do pet minuta i odmah ga popijte da biste iskoristili sve njegove benefite.

Autor: D.Bošković