AKTUELNO

Lifestyle

U Japanu piju ovaj čaj za dugovečnost, a postao je popularan i u Srbiji: Jača srce, čisti otrove i topi salo

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

U Japanu piju ovaj čaj za dugovečnost, a postao je popularan i u Srbiji – jača srce, čisti otrove i topi salo!

Matcha čaj, poznat kao prirodni stimulans metabolizma, postaje sve popularniji zbog svojih brojnih prednosti. Ovaj tradicionalni japanski čaj u prahu ne samo da ima slatkast ukus, već je bogat katehinima i vitaminima A, B, C i E. U poslednje vreme, postao je omiljen dodatak u kafićima, ali i u pripremi hrane, prenosi 24sata.hr.

Osim što stimuliše metabolizam i pomaže bržem sagorevanju masti, matcha čaj je poznat i po svojoj sposobnosti da uklanja toksine iz tela. Može se dodavati ne samo u napitke, već i u smutije ili se koristi u pripremi raznih jela. Možete ga dodati u testo, njoke, pa čak i u supu. Matcha čaj je odličan začin u jelima. Takođe može dodati ukus i u domaćem sladoledu ili raznim poslasticama.

Važno je napomenuti da deca ili trudnice ne bi trebalo da konzumiraju matcha prah. Takođe treba biti oprezan ako imate hronične bolesti. Pre nego što počnete koristiti matcha čaj, preporučuje se da se posavetujete sa lekarom ili specijalistom.

Da biste pripremili čaj, prokuvajte vodu na temperaturi od oko 60°C, zatim dodajte 1-2 grama praha u vodu i mešajte dok čaj ne postane penast. Ostavite da odstoji tri do pet minuta i odmah ga popijte da biste iskoristili sve njegove benefite.

Autor: D.Bošković

#Japan

#Čaj

#čajevi

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Čisti otrove, dobar je za srce a topi i salo: Zašto su svi poludeli za ovim čajem!

Lifestyle

Fantastični čaj koji topi salo i čisti telo od toksina kao od šale: Jedna moćna biljka je ključni sastojak

Lifestyle

Čaj od ove biljke je pravo blago: Efikasno čisti sve otrove iz tela i čini da koža izgleda savršeno

Lifestyle

Svi imaju ovaj čaj u kući, a niko više neće da ga pije: Prava je blagodat za srce i mozak

Lifestyle

Jetra voli ovaj napitak više od svega: Pije se ujutru, a otrove i suvišne masnoće čisti kao rukom

Lifestyle

Čaj od ove biljke topi salo kao od šale: Pijte ga svaki dan i rezultat dolazi već posle 5 dana