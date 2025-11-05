RECEPT ZA TRADICIONALNO SLAVSKO ŽITO: Poslušajte savete iskusnih domaćica

Evo kako da spremite pravo, tradicionalno žito za slavu.
Slavsko žito, poznato i kao koljivo, jedno je od najvažnijih jela na srpskoj slavskoj trpezi. Priprema se u čast svetitelja zaštitnika doma i u znak sećanja na pretke, kao simbol večnog života i vaskrsenja. Pšenica, iz koje se žito spravlja, predstavlja život i obnovu, dok orasi i šećer označavaju radost, zajedništvo i slatkoću domaćeg blagoslova.
Priprema slavskog žita zahteva strpljenje i pažnju — svako zrno pšenice mora biti čisto i kuvano s ljubavlju, jer se veruje da od toga zavisi mir i blagostanje u domu. Iako jednostavno, ovo jelo nosi duboku duhovnu i simboličnu vrednost, pa se na slavama uvek priprema s poštovanjem i svečanošću.
Sastojci:
500 g očišćene pšenice
200–250 g mlevenih oraha (odvojiti malo za dekoraciju)
150–200 g šećera (po ukusu)
1 kesica vanilin šećera
½ kašičice cimeta (po želji)
prstohvat rendanog muskatnog oraščića (po želji)
voda za kuvanje
po potrebi malo vode u kojoj se pšenica kuvala
prah šećer za ukrašavanje
polovine oraha za dekoraciju
Priprema pšenice
1. Čišćenje i kuvanje
Pšenicu dobro operite nekoliko puta u hladnoj vodi, dok voda ne postane bistra.
Zatim je prelijte vodom i ostavite da prenoći.
Sutradan je ponovo isperite i kuvajte u svežoj vodi dok zrna ne omekšaju (oko 1–1,5 sat).
Po potrebi menjajte vodu ako se zamuti.
2. Ceđenje i sušenje
S kuvane pšenice ocedite višak vode.
Rasporedite je na čist čaršav ili pleh da se osuši i ohladi do kraja — najbolje nekoliko sati ili preko noći.
3. Mlevenje
Prosušenu pšenicu sameljite na mašini za meso.
Ako želite sočnije žito, dodajte malo vode u kojoj se kuvala tokom mlevenja.
4. Mešanje
U većoj posudi pomešajte samlevenu pšenicu, mlevene orahe, šećer, vanilin šećer, cimet i muskatni oraščić.
Sve dobro sjedinite rukama dok se masa ne ujednači i postane kompaktna.
5. Dekoracija
Smesu prebacite u činiju ili tanjir u kojem ćete služiti žito.
Poravnajte površinu kašikom ili rukom.
Po vrhu pospite ostatak mlevenih oraha i ukrasite polovinama oraha.
Možete i posuti prah šećerom, pa preko njega otisnuti ukrasni tanjir ili šaru po želji.
Posluživanje
Slavsko žito se služi ohlađeno, obično pre slavskog kolača i vina, kao simbol sećanja na pretke i blagoslova doma.
