RECEPT ZA TRADICIONALNO SLAVSKO ŽITO: Poslušajte savete iskusnih domaćica

Evo kako da spremite pravo, tradicionalno žito za slavu.

Slavsko žito, poznato i kao koljivo, jedno je od najvažnijih jela na srpskoj slavskoj trpezi. Priprema se u čast svetitelja zaštitnika doma i u znak sećanja na pretke, kao simbol večnog života i vaskrsenja. Pšenica, iz koje se žito spravlja, predstavlja život i obnovu, dok orasi i šećer označavaju radost, zajedništvo i slatkoću domaćeg blagoslova.

Priprema slavskog žita zahteva strpljenje i pažnju — svako zrno pšenice mora biti čisto i kuvano s ljubavlju, jer se veruje da od toga zavisi mir i blagostanje u domu. Iako jednostavno, ovo jelo nosi duboku duhovnu i simboličnu vrednost, pa se na slavama uvek priprema s poštovanjem i svečanošću.

Sastojci:

500 g očišćene pšenice

200–250 g mlevenih oraha (odvojiti malo za dekoraciju)

150–200 g šećera (po ukusu)

1 kesica vanilin šećera

½ kašičice cimeta (po želji)

prstohvat rendanog muskatnog oraščića (po želji)

voda za kuvanje

po potrebi malo vode u kojoj se pšenica kuvala

prah šećer za ukrašavanje

polovine oraha za dekoraciju

Priprema pšenice

1. Čišćenje i kuvanje

Pšenicu dobro operite nekoliko puta u hladnoj vodi, dok voda ne postane bistra.

Zatim je prelijte vodom i ostavite da prenoći.

Sutradan je ponovo isperite i kuvajte u svežoj vodi dok zrna ne omekšaju (oko 1–1,5 sat).

Po potrebi menjajte vodu ako se zamuti.

2. Ceđenje i sušenje

S kuvane pšenice ocedite višak vode.

Rasporedite je na čist čaršav ili pleh da se osuši i ohladi do kraja — najbolje nekoliko sati ili preko noći.

3. Mlevenje

Prosušenu pšenicu sameljite na mašini za meso.

Ako želite sočnije žito, dodajte malo vode u kojoj se kuvala tokom mlevenja.

4. Mešanje

U većoj posudi pomešajte samlevenu pšenicu, mlevene orahe, šećer, vanilin šećer, cimet i muskatni oraščić.

Sve dobro sjedinite rukama dok se masa ne ujednači i postane kompaktna.

5. Dekoracija

Smesu prebacite u činiju ili tanjir u kojem ćete služiti žito.

Poravnajte površinu kašikom ili rukom.

Po vrhu pospite ostatak mlevenih oraha i ukrasite polovinama oraha.

Možete i posuti prah šećerom, pa preko njega otisnuti ukrasni tanjir ili šaru po želji.

Posluživanje

Slavsko žito se služi ohlađeno, obično pre slavskog kolača i vina, kao simbol sećanja na pretke i blagoslova doma.

Autor: S.M.