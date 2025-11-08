AKTUELNO

Nećete verovati šta činija sa voćem može da privuče u vaš dom – feng šui otkriva tajnu izobilja

Na prvi pogled, činija sa voćem deluje kao običan dekorativni detalj u kuhinji ili trpezariji.

Međutim, prema feng šui učenju, ona ima mnogo dublje značenje – simbolizuje obilje, zdravlje i blagostanje, a njen položaj u domu može privući pozitivnu energiju.

Zanimljivo je da nije važno da li je voće pravo ili ukrasno – snagu nose boje i simbolika. Posebno se ističu zlatno, narandžasto i žuto voće, jer se te nijanse povezuju sa bogatstvom i stabilnošću.

Zato mnogi biraju veštačko voće u zlatnim tonovima – jabuke, limunove, narandže ili breskve obojene toplim sjajem. Ove boje pripadaju elementima zemlje i metala, koji u feng šuiju donose sigurnost i materijalni napredak.

Kaže se da činija sa takvim voćem „privlači“ novac i budi vibraciju izobilja u prostoru.

Najbolje je postaviti je u kuhinji ili trpezariji – na mestu koje se vidi čim se uđe u prostoriju, recimo na sredini stola. Još snažniji efekat postiže se ako se činija nađe u jugoistočnom delu doma, koji se smatra „uglom bogatstva“.

Osim finansijskog blagostanja, ovaj jednostavan detalj donosi i vedrinu, zahvalnost i unutrašnji mir. Zato sledeći put kada budete dekorisali prostor, dodajte zlatnu činiju sa voćem – možda baš ona bude vaš tihi magnet za sreću i uspeh.

Autor: Dalibor Stankov

