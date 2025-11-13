Samo jedan doručak čisti creva kao metlom: Brzo se sprema, a prosto je odličan i za zdravlje

Palenta je savršen obrok za doručak, jer je lagana, daje vam snagu i osećaj sitosti za naporan ostatak dana. Iako je nekada često bila na trpezama, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovo uvrstite u vaš jelovnik.

Predstavlja jednu vrlo zdravu namirnicu koja se pravi od kukuruznog griza, a možete je pronaći u kesicama i raznim pakovanjima, a priprema se na bezbroj načina.

Kukuruzno brašno ili griz veoma pozitivno utiču na opšte zdravlje ljudi. Palenta ne sadrži gluten, pa je pogodna za sve one koji su suočeni sa preosetljivošću na gluten. Takođe je veoma zasitna i preporučuje se svim uzrastima.



Bogat nutritivni profil

Palenta sadrži prirodne masti, odnosno karotenoide, a upravo su te zdrave masti zaslužne za bolje funkcionisanje naših creva. Kukuruz takođe sadrži velike količine fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.

Zahvaljujući kukuruzu, palenta ima veoma malo kalorija, pa je idealan obrok za mršavljenje. Jedna je od najboljih i najefikasnijih namirnica koje se preporučuju za konzumaciju, jer se priprema brzo i lako, ukus joj je vrlo blag i prijatan, zasitna je, a uz to ne stvara osećaj težine u stomaku.

Palentu bi trebalo da konzumiramo bar jednom nedeljno, jer čisti creva i ubrzava metabolizam, a potpuno je nepotrebno da vam govorimo koliko je zdraviji izbor od pekare. Pored toga, za pripremu vam je potrebno svega 5 minuta.

Autor: D.Bošković