Besplatan trik od samo 10 sekundi koji sprečava da se kosa brzo masti

Ukoliko imate masnu kosu, probajte ovaj trik. Kosa zaista postaje lepša, mekanija i manje se masti (video)

Ako i vi spadate u grupu ljudi kojima se kosa masti maltene čim je operu i osuše, imamo rešenje! Ovaj trik će vas sigurno obradovati.

Kada sledeći put primetite da vam je kosa masna i da treba da je perete, izdvojite 10 sekundi da izmasirate kožu glave.

Trik frizerke

Jedna frizerka na TikToku je pokazala kako to tačno treba da izgleda. Naime, ona tvrdi da se na ovaj način smanjuje preterana proizvodnja sebuma, koji je glavni krivac što vam se kosa toliko masti. Bonus je što masaža podstiče i rast kose!

„Polako prođite rukama po površini cele glave. Pazite da vam se kosa ne zamrsi među prste i da tako pramenove povučete prejako“, poručuje frizerka Ejmi, pokazujući kako masira kožu glave.

Nakon toga uzima četku, kojom laganom prolazi od korena do dna kose. Objašnjava da se time podstiče cirkulacija i brži rast kose.

Brojni korisnici TikToka su joj zahvalili na ovom savetu, a neke devojke su poručile i da već neko vreme na ovaj način masiraju kožu glave. Tvrde da im je kosa zaista postala lepša, mekanija i da se manje masti. Uz sve to kao dodatni plus navode i to što je masaža vrlo opuštajuća.

Bonus savet

Bez obzira na razlog zbog kojeg se vaša kosa masti, postoje jednostavni, efikasni, jeftini i sasvim prirodni trikovi koji će vam pomoći da zauvek kažete zbogom masnoj kosi.

Soda bikarbona

Soda bikarbona odlično deluje kao šampon za suvo pranje, ali i za efikasno pranje masne kose. Sodu bikarbonu pospite po celom vlasištu i kosi, a zatim dobro iščetkajte kosu. Možete i pomešati supenu kašiku sode bikarbone s 3-4 supene kašike vode pa tu mešavinu naneti na mokru kosu, ostaviti da deluje nekoliko minuta i zatim isprati. Za što bolje rezultate ponovite postupak dva puta nedeljno.

Ulje čajevca

Ovo je naročito dobro rešenje za one koji imaju masnu kosu povezanu s peruti. Za ovu kupku za kosu potrebno je 15 kapi ulja čajevca i 30 ml baznog ulja, poput ulja jojobe ili kokosova ulja.

Autor: D.Bošković