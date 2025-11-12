Ruska salata je neizbežna na slavskoj trpezi, ali verujte, kineska je još lepša i ukusnija!

Ruska je oduvek bila kraljica slavske trpeze, ali kineska salata će vas oboriti s nogu

Iako će mnogi ljubitelji ruske salate sa podsmehom pogledati ovaj tekst, savetujemo vam da ga ipak pogledate i isprobate ovaj recept.

Dok je ruska salata tradicionalni favorit na slavskoj trpezi, kineska salata je ona koja će prijatno iznenaditi goste i brzo postati nova miljenic, prenosi Srbija Danas.

Kremasta je, osvežavajuća i savršeno se uklapa uz pečenje, sarmu ili bilo koji svečani ručak. Kada se posluži, obično prva nestane sa stola, jer kombinuje jednostavne sastojke koji daju izuzetno bogat ukus.

Ova salata je odličan izbor za sve koji vole lagane priloge koji se brzo pripremaju, a ostavljaju utisak kao da je uloženo mnogo truda.

Sastojci:

– 200 grama pirinča

– 200 grama šunke

– 3 šolje vode

– 180 grama kisele pavlake

– 100 grama majoneza

– 1 kašičica soli

– 4 kisela krastavčića

– 4 kuvana jaja



Priprema:

Pirinač se skuva u slanoj vodi i ostavi da se dobro ohladi. Kuvana jaja se iseckaju na sitno, isto kao i šunka i krastavčići. U činiji se pomešaju pavlaka i majonez, pa se dodaju jaja, šunka i krastavčići. Zatim se umeša ohlađeni pirinač i sve se sjedini. Salata se ostavi u frižideru da se rashladi pre serviranja.

Ovaj prilog je odličan izbor za svečane trpeze jer se priprema brzo i lako. Ostavlja utisak bogatog i punog ukusa. Idealna je za trenutke kada želite da iznenadite goste nečim malo drugačijim, ali jednako izdašnim i ukusnim.

Autor: D.Bošković